Kasımpaşa Türkiye Kupası\'nda Bandırmaspor\'a 1-0 mağlup oldu

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Davut Dakul Çelik, Baran Eraslan, Hüseyin Kıvanç Durmaz

KASIMPAŞA: Ali Emre Yanar - Winck, Taylan Utku Aydın, Yasin Özcan, Ben Ouannes, Aytaç Kara, Selim Dilli (Dk. 46 Gökhan Gül), Emirhan Yiğit (Dk. 46 Fall), Hajradinovic, Gomis, da Costa

BANDIRMASPOR: Akın Alkan- Rahmetullah Berişbek, Mert Çelik (Dk. 79 Sergen Piçinciol), Batuhan Yayıkcı, Emre Batuhan Adıgüzel, Mehmet Özcan, Foor (Dk. 90+6 Aygün Özışıkyıldız), Doğan Can Davas (Dk. 58 Emirhan Aydoğan), Soukou, Metehan Mimaroğlu (Dk. 79 Mücahit Albayrak), Mustafa Çeçenoğlu (Dk. 46 Djitte)

GOL: Dk. 40 Metehan Mimaroğlu (Bandırmaspor)

SARI KARTLAR: Gökhan Gül (Kasımpaşa) - Akın Alkan (Bandırmaspor)

Türkiye Kupası 5'inci Turu'nda Kasımpaşa sahasında Bandırmaspor'a 1-0 mağlup olarak kupadan elendi.

9'uncu dakikada sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Ben Ouannes ortasını yaptı. Arka direkte Emirhan Yiğit'in kafa vuruşunda top yandan dışarı gitti.

20'nci dakikada sağ kanatta topla buluşan Hajradinovic ortasını yaptı. Arka direkteki Gomis kafayla içeri çevirdi. da Costa'dan seken top Winck'in önünde kaldı. Bu oyuncunun penaltı noktası üstünden yaptığı vuruşta kaleci Akın gole izin vermedi.

40'ıncı dakikada Bandırmaspor öne geçti. Hızlı gelişen konuk ekip atağında Metehan Mimaroğlu ceza sahasına girdikten sonra kaleci Ali Emre Yanar'ı da geçerek topu boş ağlara gönderdi: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı Bandırmaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

74'üncü dakikada Aytaç'ın pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Hajradinovic'in şutunda kaleci Akın meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Bandırmaspor deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti.