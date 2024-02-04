Kasımpaşa ve Alanyaspor Arasında Eşitlik

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa, Alanyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada sol taraftan paslaşarak kullanılan kornerde Aytaç Kara'nın pasında Hajradinovic'in yaptığı ortada altıpas çizgisi üzerinde iyi yükselen Porozo'nun kafa vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın müdahalesiyle meşin yuvarlak oyun alanına döndü.
21. dakikada Hajradinovic'in savunmanın arkasına yerden pasında topla birlikte sağ taraftan ceza sahasına giren Fall, karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın kurtarışında meşin yuvarlak kornere çıktı.
28. dakikada sol taraftan Balkovec'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içi sağ tarafında Furkan Bayır'ın içeri çevirdiği topa savunmada Porozo'nun ters dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
36. dakikada sağ taraftan Kasımpaşa'nın kullandığı kornerde savunmanın uzaklaştırdığı topu alan Gökhan Gül'ün penaltı noktası gerisinden beklemeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğine de çarpıp ağlarla buluştu. 1-1
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Cevdet Kömürcüoğlu, Serkan Çimen
Kasımpaşa: Alim Emre Yanar, Winck, Porozo, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Gökhan Gül, Fall, Hajradinovic, Aytaç Kara, Oğulcan Çağlayan, Nuno da Costa
Yedekler: Erol Karaman, Melih Akyüz, Zai, Ngoy, Sarp Yavrucu, Selim Dilli, Sadiku, Taylan Aydın
Teknik Sorumlu: Özgür Öçal
Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima (Fatih Aksoy dk. 24), Furkan Bayır, Balkovec, Richard, Fer, Oğuz Aydın, Novais, Augusto, Efecan Karaca
Yedekler: Yavuz Aygün, Yusuf Karagöz, Janvier, Sisto, Eren Altıntaş, Carlos Eduardo, Mert Torlak, Yunus Bahadır, Yusuf Özdemir
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Goller: Gökhan Gül (dk. 36) (Kasımpaşa), Porozo (dk. 28 k.k.) (Alanyaspor) - İSTANBUL
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