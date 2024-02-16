Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa, sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada Mendes'in sol taraftan ceza sahası içine girdikten sonra yaptığı sert ortada Emre Mor'un dokunuşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
8. dakikada Levent Mercan'ın pasında topla buluşan Mendes'in ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda top üst kale direğine çarparak auta gitti.
11. dakikada Hajradinovic'in sağ taftan kullandığı kornerde da Costa'nın kale önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
38. dakikada Güven Yalçın'dan aldığı pasta Eysseric'in ceza yayının üzerinden sol ayağıyla vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ali Emre'nin solundan ağlarla buluştu. 1-1
Hakemler: Kadir Sağlam, Serkan Olguncan, Suat Güz
Kasımpaşa: Ali Emre Yaşar, Winck, Omeruo, Porozo, Yasin Özcan, Gökhan Gül, Fall, Hajradinovic, Aytaç Kara, Oğulcan Çağlayan, da Costa
Yedekler: Erol Karaman, Mlih Akyüz, Thomaz Zai, Rochinha, Emre Gedik, Sarp Yavrucu, Selim Dilli, Sadiku, Taylan Aydın
Teknik Direktör: Sami Uğurlu
Fatih Karagümrük: Sirigu, Nazım Sangare, Biraschi, Salih Dursun, Levent Mercan, Kourbelis, Bertolacci, Emre Mor, Eysseric, Mendes, Güven Yalçın
Yedekler: Emre Bilgin, Rohden, Can Keleş, Feghouli, Lasagna, Emir Tintiş, Ceccherini, Marcao, Paoletti, Teklic
Teknik Direktör: Şota Arveladze
Goller: da Costa (dk. 11) (Kasımpaşa) Eysseric (dk. 38) (Fatih Karagümrük) - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük Berabere Kaldı - Son Dakika
ABD Başkanı Joe Biden, hapishanede hayatını kaybeden Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin sır ölümüyle ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sorumlu tuttu.
Ekonomist Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan Haberler.com'da Melis Yaşar'a yaptığı açıklamada, 31 Mart'taki yerel seçimden sonra döviz kurunun nasıl seyredeceğine ilişkin konuştu. Erdoğan, "Seçimlerden sonra döviz kurunda ılımlı bir artış trendi bekliyorum. Seçimden sonra kurda yüzde 15'lik artış bekliyorum." ifadelerini kullandı.
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kocaeli'nin Gebze ilçesinden belediye başkan adaylığını duyurdu. Baş, paylaşımında, "Gebze'den adaylığımı ilan ediyorum. İşçi havzalarının sağ partilerin oy deposu olarak görülüp terk edilmesine asla razı olmayacak ve bu algıyı değiştireceğiz." dedi.
Erzincan'da altın madeni ocağında meydana gelen heyelanda toprak altında kalan 9 işçiden 3'üne ait izlere rastlandı. Heyelan anında toprak kütlesinin sürüklediği iki aracın manganez ocağına düştüğünü değerlendiren ekipler, araçlara ait bazı parçalar buldu. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ekipler, kayıp 3 işçi ile 2 aracın bu noktada olduğu ihtimali üzerinde duruyor.
Marmara Denizi'nde 69 metre boyundaki kargo gemisinin batma anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Gemideki 6 mürettebattan biri olan Hüseyin Tutuk tarafından olaydan dakikalar önce kaydedilen ve yakınlarına gönderilen videoda, Tutuk'un ''Allah'ım sen yardım et'' dediği duyuluyor.
İstanbul Gayrettepe'de M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı İstasyonu'nda yürüyen merdiven bakımı yapan bir işçi, merdivene sıkışarak feci şekilde can verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 26. haftadan itibaren oynanacak maçın VAR kayıtlarının sesli ve görüntülü olarak kamuoyu ile paylaşılacağını duyurdu.
Muğla'nın Yatağan ilçesinde çocuk istismarı suçundan aranan Mehmet Ç., tarım ilacı içerek intihar etti. Olay yerinde yapılan incelemelerde, "Ölümünden kimsenin sorumlu değildir. Cezaevine girmek istemiyorum" yazılı not bulundu.
Sizin düşünceleriniz neler ?