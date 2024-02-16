Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük Berabere Kaldı - Son Dakika
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Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük Berabere Kaldı

Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa ile Fatih Karagümrük arasındaki müsabakanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı. Maçta da Costa ve Eysseric'in attığı gollerle takımlar birer puan aldı.

16.02.2024 20:51
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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa, sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Mendes'in sol taraftan ceza sahası içine girdikten sonra yaptığı sert ortada Emre Mor'un dokunuşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

8. dakikada Levent Mercan'ın pasında topla buluşan Mendes'in ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda top üst kale direğine çarparak auta gitti.

11. dakikada Hajradinovic'in sağ taftan kullandığı kornerde da Costa'nın kale önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

38. dakikada Güven Yalçın'dan aldığı pasta Eysseric'in ceza yayının üzerinden sol ayağıyla vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ali Emre'nin solundan ağlarla buluştu. 1-1

Hakemler: Kadir Sağlam, Serkan Olguncan, Suat Güz

Kasımpaşa: Ali Emre Yaşar, Winck, Omeruo, Porozo, Yasin Özcan, Gökhan Gül, Fall, Hajradinovic, Aytaç Kara, Oğulcan Çağlayan, da Costa

Yedekler: Erol Karaman, Mlih Akyüz, Thomaz Zai, Rochinha, Emre Gedik, Sarp Yavrucu, Selim Dilli, Sadiku, Taylan Aydın

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Fatih Karagümrük: Sirigu, Nazım Sangare, Biraschi, Salih Dursun, Levent Mercan, Kourbelis, Bertolacci, Emre Mor, Eysseric, Mendes, Güven Yalçın

Yedekler: Emre Bilgin, Rohden, Can Keleş, Feghouli, Lasagna, Emir Tintiş, Ceccherini, Marcao, Paoletti, Teklic

Teknik Direktör: Şota Arveladze

Goller: da Costa (dk. 11) (Kasımpaşa) Eysseric (dk. 38) (Fatih Karagümrük) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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