Kasımpaşa yarın Beşiktaş'ı konuk edecek, 47. lig maçında 27 kez Beşiktaş kazandı - Son Dakika
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Kasımpaşa yarın Beşiktaş'ı konuk edecek, 47. lig maçında 27 kez Beşiktaş kazandı

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Kasımpaşa ile Beşiktaş, yarın Süper Lig'de 47. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 46 maçta Beşiktaş 27, Kasımpaşa 9 galibiyet aldı; 10 karşılaşma berabere bitti, siyah-beyazlılar 92, lacivert-beyazlılar 55 gol attı.

Kasımpaşa ile Beşiktaş, yarın oynanacak maçla Süper Lig'de 47. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasındaki 46 mücadelede siyah-beyazlılar 27 galibiyet alırken lacivert-beyazlılar, 9 kez kazandı.

Taraflar, 10 müsabakada eşitliği bozamadı.

Beşiktaş, rakip fileleri 92 kez havalandırırken Kasımpaşa, 55 gol kaydetti.

Beşiktaş ile Kasımpaşa, iki aşamalı oynanan 1962-1963 sezonunda hem beyaz hem de final grubunda birlikte yer aldığı için birbirleriyle toplam 4 maç yaptı.

Beşiktaş, deplasmanda da üstün

İki takım, Kasımpaşa'nın ev sahipliğinde 23. kez karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş, konuk olduğu 22 müsabakada galibiyetlerde 10-5 üstünlük kurarken taraflar arasındaki 7 karşılaşma, berabere sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, söz konusu maçlarda 40, Kasımpaşa ise 25 gol kaydetti.

Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nın yapıldığı dönemde rakibiyle 2013-2014'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda, 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarında ise Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi.

En farklı sonuçlar

Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında en farklı skorlu galibiyetlerini 2014-2015 sezonunda 5-1, 1963-1964'te de 4-0'lık sonuçlarla aldı.

Kasımpaşa ise 2018-2019 sezonunda siyah-beyazlı ekibi 4-1, 2020-2021'de ise 3-0 yenerek rakibi karşısında en farklı skorlu galibiyetlerine imza attı.

Takımlar arasındaki Beşiktaş'ın 2022-2023 sezonunda 5-2, 2007-2008'de 4-2'lik skorla kazandığı, 2015-2016'da ise 3-3 beraberlikle sonuçlanan karşılaşmalar, en gollü müsabakalar olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
KasımpaşaBeşiktaşSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Kasımpaşa yarın Beşiktaş'ı konuk edecek, 47. lig maçında 27 kez Beşiktaş kazandı - Son Dakika
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