Kasımpaşa'yı 3-1 yenen Galatasaray, Barcelona hazırlıklarına ara vermeden başladı - Son Dakika
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Kasımpaşa'yı 3-1 yenen Galatasaray, Barcelona hazırlıklarına ara vermeden başladı

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 3-1 yendikten sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında 13 Ekim Salı günü Barcelona ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman yarın saat 17.00'de sürecek.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında 13 Ekim Salı günü sahasında İspanya ekibi Barcelona ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup eden sarı-kırmızılı takım, gözünü Barcelona mücadelesine çevirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

Pas ve topa sahip olma çalışmalarıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Galatasaray, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla Barcelona karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA
UEFA Şampiyonlar LigiTrendyol Süper LigGalatasarayKasımpaşaSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Kasımpaşa'yı 3-1 yenen Galatasaray, Barcelona hazırlıklarına ara vermeden başladı - Son Dakika
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