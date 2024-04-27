Kasımpaşa-Yılport Samsunspor maçının ilk yarısı 1-0 sona erdi - Son Dakika
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Spor

Kasımpaşa-Yılport Samsunspor maçının ilk yarısı 1-0 sona erdi

Kasımpaşa-Yılport Samsunspor maçının ilk yarısı 1-0 sona erdi

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yapılan Kasımpaşa-Yılport Samsunspor maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Aytaç Kara'nın golüyle Kasımpaşa öne geçti. İlk yarıda başka gol olmadı.

27.04.2024 17:14
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Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Porozo, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Gökhan Gül, Aytaç Kara, Fall, Ngoy, Hajradinovic, da Costa

Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Alim Öztürk, Van Drongelen, Bola, Benasser, Tait, Holse, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Mouandilmadji

Gol: Dk. 3 Aytaç Kara (Kasımpaşa)

Sarı kart: Dk. 41 Fall (Kasımpaşa)

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yapılan Kasımpaşa-Yılport Samsunspor maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

3. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Hajradinovic'in ceza sahasına yükselttiği topu Aytaç Kara kontrol etti. Kaleciden de sıyrılan Aytaç'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

27. dakikada Kasımpaşa ikinci golüne yaklaştı. Samsunspor kalecisi Okan Kocuk'un ceza sahası dışında kontrol etmek istediği topu kapan da Costa ceza sahasına girdi. Okan'ın kalesine döndüğü pozisyonda da Costa'nın dar açıdan şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya çıktı.

28. dakikada gelişen Samsunspor atağında, Holse'nin pasıyla Kasımpaşa ceza sahasında topla buluşan Taylan'ın sağ çaprazdan sert şutunda, kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı kornere çeldi.

35. dakikada Kasımpaşa'nın Aytaç ile sol kanattan kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası üzerine gelen topa da Costa kafayı vurdu, yan direğe çarpan meşin yuvarlak ardından auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısını Kasımpaşa 1-0 önde tamamladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kasımpaşa-Yılport Samsunspor maçının ilk yarısı 1-0 sona erdi - Son Dakika

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