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Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nda Teksüt Bandırmaspor'u konuk edecek - Son Dakika
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Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nda Teksüt Bandırmaspor'u konuk edecek

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Teksüt Bandırmaspor'u ağırlayacak. Mücadele saat 15.00'te başlayacak ve tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Kazanan takım son 16 turuna yükselecek. Kasımpaşa, önceki turlarda Motolux 68 Aksaray Belediyespor'u 3-0, Kırşehir Futbol Kulübü'nü de 4-1 mağlup ederek 5. eleme turuna adını yazdırdı. Bandırmaspor ise Armoni Alanya Kestelspor ve Somaspor'u yenerek bu tura ulaştı.

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası\'nda Teksüt Bandırmaspor\'u konuk edecek
15.01.2024 - 10:14,
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Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda yarın Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor'u konuk edecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki mücadele saat 15.00'te başlayacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakayı kazanan takım, son 16 turuna yükselecek.

Kupaya 3. eleme turundan katılan Kasımpaşa bu turda Motolux 68 Aksaray Belediyespor'u 3-0, 4. eleme turunda da Kırşehir Futbol Kulübü'nü 4-1 mağlup ederek adını 5. eleme turuna yazdırdı.

Bandırmaspor ise 3. eleme turunda Armoni Alanya Kestelspor'u 3-1, bir sonraki turda da Somaspor'u aynı skorla yenerek 5. eleme turuna yükseldi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nda Teksüt Bandırmaspor'u konuk edecek - Son Dakika
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