Amatör Spor İçin Ayrılan Bütçe Nereye Gidiyor? - Son Dakika
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Amatör Spor İçin Ayrılan Bütçe Nereye Gidiyor?

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- Kastamonu ASKF Başkanı Keloğlu: "Amatör spora kullanılmadıysa bu bütçe nereye harcandı" Kastamonu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Adem Keloğlu: "Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için tasarruf tedbiri uygulanmaz" Kastamonu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Adem...

14.01.2025 22:25  Güncelleme: 22:34
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- Kastamonu ASKF Başkanı Keloğlu: "Amatör spora kullanılmadıysa bu bütçe nereye harcandı"

Kastamonu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Adem Keloğlu:

"Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için tasarruf tedbiri uygulanmaz"

KASTAMONU - Kastamonu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Adem Keloğlu, Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı'dan randevu taleplerinin karşılanmadığını belirterek, "Kulüplerimiz tek tek belediyeye müracaat etti ama belediyeden olumsuz yanıt geldi. Bütçelerinin olmadığı söylendi. Belediyemiz, 'amatör spora kullanacağım' dediği halde amatör spora kullanmadıysa bu bütçe nereye harcadı" dedi.

Kastamonu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Adem Keloğlu, düzenlediği basın toplantısında amatör spor kulüpleri ve çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı'dan randevu talep etmelerine rağmen şu ana kadar bir dönüş alamadıklarını söyleyen ASKF Başkanı Keloğlu, Kastamonu Belediyesi'nin hentbol takımının kapatılmasının ardından, buraya harcanan bütçenin amatör spor kulüplerine harcanacağı yönünde beyanların olmasına rağmen, amatör kulüplerin destek taleplerine olumsuz yanıtlar verildiğini kaydetti.

Amatör takımların maddi sorunlar sebebiyle zor durumda olduğunu belirten Keloğlu, "Tasarruf tedbirleri bazen de sığınılan bir liman oldu. Bu nedenle bu sezon 12 takımla başladık, 8 takımla devam ediyoruz. 4 kulübümüz ekonomik sıkıntılar gerekçesiyle ligden çekilmek zorunda kaldılar. Diğer kulüplerimiz de sıkıntılar içinde liglere devam ediyorlar. Bunun için görev yapması gereken başlıca kurumlarımız var. Kanunlarla da belirlenmiş. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve amatör kulüplere valilik makamınca ve belediyeler tarafından destek verilmesi gerekiyor. Bu konuda duyarlılık hususunda çalışmalarımız oldu. Valimize gerçekleştirdiğimiz ziyarette bu yılın mart-nisan aylarında desteği vereceğini söyledi. Belli miktarda destek alacağımızı umuyoruz" dedi.

"Belediye Başkanı Hasan Baltacı'dan randevu alamadık"

Amatör spora destek vaatlerinin yerine getirilmediğini belirten Keloğlu, "Belediye bütçesinin amatöre ayıracağı miktar kanunlarla belirlenmiş. Buna rağmen ilçe belediyelerimizin çoğu, ilde de belediye başkanımız Hasan Baltacı'dan da yeterli desteği sağlamıyorlar. Sivil toplum kuruluşları demokrasinin mihenk taşıdır. Demokrasiyi kendine göre yorumlayan birimlerin, kurum ve kuruluşların olması bizi üzmektedir. Belediye başkanınızla bir görüşmemiz olmadı. Yoğun olduğunu söylediler, randevu alamadık. Bizim de Kastamonu Belediyesi Hentbol takımıyla ilgili bazı sıkıntılarımız vardı. Çünkü altyapısı yoktu. Yanlışlar olabilir, yanlış yapan insanlar olabilir ama bunun tedavisi direk ölüm değildir, direkt kulüp kapatıldı. 'Biz hentbol şubesine harcanan parayı amatör spor kulüplerimize destek olarak vereceğiz' dediler. Bunu kendileri açıkladılar. Kulüp kapandığı için üzgündük ama bu söylemden sonra umutlandık. 6-7 bin sporcumuzun spor yapacağı amatör spora aktarılacak olması bizi sevindirmişti. Görüşme şansımız olmadığı için bu desteklerin nasıl yapılacağı noktasında bilgi alamadık. Kulüplerimizi tek tek belediyelere müracaat yaptırdık. Belediyeden olumsuz yanıtlar geldi. Bütçenin olmadığı söylendi. Belediyemiz, 'amatör spora kullanacağım' dediği halde amatör spora kullanmadıysa bu bütçe nereye harcandı? Bunu kendilerine soruyoruz" diye konuştu.

"Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için tasarruf tedbiri uygulanmaz"

Kastamonu'da 147 kulübün faaliyet gösterdiğini belirten Keloğlu, "İlimizde 147 kulübümüz var. 103'ü şehir merkezinde, 98'i aktif olarak faaliyetlerine devam ediyor. Bunlardan 27'si yalnızca futbolla ilgilenmektedir. Bu liglerde oynayan takımlarımızın alt yapılarda 2-3 lige katıldığını düşündüğümüzde bir kulübün deplasman masrafları toplam 50 bin liradır. Bir belediye bu desteği veremez mi? Biz spora sevk ederek çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan kurtarıyoruz. Biz destek görmemeye üzülüyoruz. Destekten kaçınırsak çocuklarımızı sokak aralarında sigara ya da madde kullanırken ya da bilgisayar başından kalkmazken görürüz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için tasarruf tedbiri uygulanmaz. Bunun dışında tasarruf tedbiri yalnızca yöneticilerin sığınağıdır. Bunun kısa sürede aşılmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Gençlerimize sahip çıkmak zorundasınız"

Gençlere sahip çıkılması çağrısında bulunan ASKF Başkanı Keloğlu, "Belediye ve mülki idarenin yanı sıra sanayi odalarının, birliklerin gençliğe sahip çıkmak zorundadır. Geleceğimizin tek güvencesi yavrularımız, çocuklarımızdır. Tasarruf tedbirine sığınıp destek sağlamazsak bu konuda sıkıntı yaşayacağımız aşikardır. Bu konuda ziyaretlerimiz devam edecek. Belediye başkanımıza, ilçe belediye başkanlarımıza da seslenmek istiyoruz. Gençlerimize sahip çıkmak zorundasınız. En azından bir branş seçin ama o branşta aktif olarak çalışmalar yapın. Duyarlılık çağrısı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Amatör Spor İçin Ayrılan Bütçe Nereye Gidiyor?
Kaynak: İHA

Sivil Toplum, Kastamonu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Amatör Spor İçin Ayrılan Bütçe Nereye Gidiyor? - Son Dakika

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