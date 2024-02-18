Kastamonu\'da Bölgesel Amatör Lig maçında kavga çıktı

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Kastamonu'da Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden iki takımın karşılaştığı maçın sonunda futbolcular arasında çıkan kavga polis ekipleri tarafından ayrıldı.

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Kastamonu İl Özel İdare KHS, konuk ettiği Niksar Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın son düdüğünün çalmasının ardından, futbolcular arasındaki gerilim kavgaya dönüştü. Kavgaya teknik ekipler de dahil oldu. Araya giren polis ekipleri ve Kastamonu İl Özel İdare KHS Başkanı Nida Sinsi araya girerek kavgayı güçlükle ayırdı.

Öte yandan, 1. Amatör Lig'de mücadele eden İhsangazi Spor Hanönü Belediyespor karşılaşmasında da tribündeki taraftarlar arasında kavga çıktı. Polis ekipleri olaylara müdahale ederek kavganın büyümesini engelledi. - KASTAMONU