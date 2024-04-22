Kastamonu\'dan Wushu Şampiyonası\'na altın madalya için mücadele

Kastamonu'da hazırlıklarını tamamlayan wushu sporcusu Asuman Çığlıoğlu, 100'ün üzerinde ülkenin katılımıyla Çin'de düzenlenecek Dünya Wushu Şampiyonası'nda altın madalya için mücadele edecek.
Çin'de 22-26 Nisan 2024 tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Wushu Şampiyonası'nda milli sporcular altın madalya için ter dökecek. Kastamonu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün milli sporcusu Asuman Çığlıoğlu da Kastamonu'daki hazırlık kampında antrenmanları tamamladı. Kariyerinde Wushu branşında Türkiye ve Balkan şampiyonlukları ile kick boks branşında dünya üçüncülüğünü bulunan 25 yaşındaki milli sporcu, Çin'deki şampiyona da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediğini söyledi. Günde çift antrenman yaparak şampiyonaya hazırlanan Asuman Çığlıoğlu, 65 kilogramda altın madalya için ringe çıkacak. Ayrıca Wushu Türkiye Milli Takımı'ndan 7 sporcu da Asuman Çığlıoğlu ile birlikte Çin'de altın madalya kazanabilmek için mücadele edecek.
"Wushu Dünya Şampiyonası'nda şampiyon olacağıma inanıyorum"
2013 yılından bu yana kick boks ile ilgilenen Çığlıoğlu, "12 yıldır dövüş sporlarıyla uğraşıyorum. Wushu'da ilk defa Türkiye şampiyonu oldum. Ardından Balkan Şampiyonası'na gittim ve orada da şampiyon oldum. Şimdi de Wushu Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandım. Wushu branşında ülkemizi ilk defa böylesine büyük bir organizasyonda temsil edeceğimden ötürü çok mutluyum. Antrenörüm Emrah Şahanoğlu ile birlikte bu şampiyonaya çok iyi çalıştım. Güzel çalışmalar yaptık, verimli antrenmanlarımız oldu. Bazı günlerde çift antrenman, bazı günlerde de tek antrenman şeklinde çalışmalarımız oldu. Şu an şampiyonaya hazırız, kendimi çok iyi motive olmuş şekilde hazır hissediyorum. Çin'de düzenlenecek olan Wushu Dünya Şampiyonası'nda şampiyon olacağıma inanıyorum, kendime de güveniyorum. Kastamonu'ya ve ülkemize bu şampiyonluğu getireceğimden dolayı da çok heyecanlıyım. 65 kilogramda Wushu Sanda branşında yarışacağım" dedi.
"Wushu branşında ülkemizi temsil edeceğimden dolayı çok gururluyum"
"İlk kez Wushu Dünya Şampiyonası'na gideceğimden dolayı biraz heyecanlıyım" diyen Çığlıoğlu, şöyle devam etti:
"Wushu branşında ülkemizi temsil edeceğimden dolayı çok gururluyum. Bu branşta da ülkemize ve Kastamonu'ya şampiyonluk getireceğime inanıyorum. Bundan öncesinde kick koks şampiyonalarında 12 Türkiye şampiyonluğum var, 3 dünya üçüncülüğüm bulunuyor, 1 Avrupa üçüncülüğüm ile birçok uluslararası şampiyonluklarım var. Wushu branşında da kick boksta olduğu gibi başarılarımızı bir üst kademeye çıkartarak katlayacağımı düşünüyorum. Wushu Dünya Şampiyonası ile birlikte seviyemi daha üst seviyelere çıkartacağıma ve daha büyük başarılar elde edeceğime inanıyorum" diye konuştu.
Emrah Şahanoğlu: "Büyükler kategorisinde 8 sporcu ile milli takımımızı temsil edeceğiz"
2008 yılından itibaren milli takım antrenörlüğü yapan Emrah Şahanoğlu ise milli sporcuların şampiyonluk için kararlı olduklarını dile getirerek, "22-26 Nisan'da Çin'de yapılacak olan Wushu Dünya Şampiyonası için hazırlıklarımızı tamamladık. Takımımız toplam 8 wushu sanda sporcusundan oluşuyor. Bunlardan bir tanesi de yine Kastamonumuzun medarı iftiharı Asuman Çığlığoğlu'dur. Benim, yıldızlardan bu tarafa yetiştirdiğim sporcumdur. Kendisiyle gurur duyuyorum. İnşallah Çin'den dünya şampiyonluğuyla ülkemize dönüş yapacağız. Yoğun bir hazırlık süreci geçirdik. Bu hazırlık süreci çeşitli aşamalardan oluştu. Sporcumuz ilk kez 2023 yılında Türkiye şampiyonu oldu. Sonra da Balkan şampiyonu oldu. Daha önce Ordu'da bir kamp süreci geçirdik. Bu yıl yapılan Wushu Türkiye Şampiyonası'nda tekrar Türkiye şampiyonu oldu. Şu anda da Wushu Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Bu şampiyona çok büyük bir organizasyon. Birçok ülkeden katılım olacak. Biz buradan şampiyonluk bekliyoruz ve milli takım bünyesinde bulunan 7 sporcumuzdan da şampiyonluk bekliyoruz" şeklinde konuştu.
"2028 yılında Olimpiyat Şampiyonluğunu hedefliyoruz"
Wushu branşının şu anda Olimpiyat Komitesi tarafından tanınan bir branş olduğunu anlatan Şahanoğlu, "Bu sporun önümüzdeki olimpiyatlara girmesi de söz konusudur. Bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. Bu konuyu da takip ediyoruz. İnşallah bir sonraki hedefimiz 2028 yılında olimpiyat şampiyonluğu" cümlelerine yer verdi. - KASTAMONU
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