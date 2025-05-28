Kastamonu Üniversitesi Kadın Ragbi Şampiyonu

Kastamonu Üniversitesi Kadın Ragbi Takımı, Üniversitelerarası Ragbi Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu.

Kastamonu Üniversitesi Kadın Ragbi Takımı, Afyonkarahisar'da düzenlenen Üniversitelerarası Ragbi Türkiye Şampiyonası'nda tüm rakiplerini sayı vermeden mağlup ederek Türkiye şampiyonu oldu. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen turnuvada ilk kez yer alan Kastamonu Üniversitesi, müsabakaları namağlup tamamladı. Kadrosunda milli sporcuların yer aldığı takımın antrenörlüğünü milli takım antrenörü Sercan Hükümen üstlendi.

Turnuva sonrası değerlendirmede bulunan Hükümen, alınan sonucun kendileri için sevindirici olduğunu belirterek, desteklerinden dolayı Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal'a, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilgehan Baydil'e, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Mehmet Sena Aygül ile Ay Yıldız Spor ve Yaşam Merkezi Müdürü Fırat Coşkun'a teşekkür etti.

Kadınlar kategorisinde Kastamonu Üniversitesi birinci, Koç Üniversitesi ikinci, Hitit Üniversitesi ise üçüncü oldu.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, elde edilen şampiyonluğun memnuniyet verici olduğunu ifade ederek, takımı ve antrenör Sercan Hükümen'i kutladı.

Rektör Topal, sporun her alanında öğrenci başarılarının desteklenmeye devam edileceğini belirterek, "Kadın Ragbi Takımı'nı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi. - KASTAMONU