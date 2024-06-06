Kastamonu Üniversitesi Engelsiz Üniversite Bayrakları ve Program Nişanı Töreninde Türkiye Birincisi Oldu

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Kastamonu Üniversitesi, engelsiz bir üniversite ortamının teşvik edilmesi amacıyla düzenlenen "2024 Engelsiz Üniversite Bayrakları ve Program Nişanı Töreni"nde 38 bayrak alarak Türkiye birincisi oldu.

Engelsiz bir üniversite ortamının teşvik edilmesi amacıyla düzenlenen "2024 Engelsiz Üniversite Bayrakları ve Program Nişanı Töreni" YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın katılımıyla Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) binasında gerçekleştirildi. Üniversite rektörleri ve engelli öğrencilerin yer aldığı programda, 'Engelsiz Üniversite Bayrağı' alan üniversite rektörlerine ödülleri YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar tarafından verildi. Düzenlenen törene, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal ile Engelsiz Üniversite Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Kerim Güney, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı'ndan Tekniker Funda Karakiraz katıldı.

"Engelsiz Üniversite Ödülleri 2024" kapsamında Kastamonu Üniversitesi önemli bir başarı elde etti. Engelli bireylerin üniversite yaşamına daha rahat ve eşit şekilde katılmasını teşvik etme yönünde adımlar atan Kastamonu Üniversitesi, "Engelsiz Üniversite Bayrakları" kategorisinde 38 bayrak alarak Türkiye birincisi oldu.

Kastamonu Üniversitesi, Sosyal Kültürel Faaliyetler kategorisinde (mavi bayrak) 4, mekanda erişilebilirlik (turuncu bayrak) kategorisinde 24, eğitimde erişilebilirlikte (yeşil bayrak) ise 10 olmak üzere toplam 38 bayrak alarak önemli bir başarıya imza attı. En çok bayrak kazanan üniversitelerden 20 bayrak ile Necmettin Erbakan Üniversitesi ikinci, 17 bayrak ile İnönü Üniversitesi üçüncü oldu.

Eğitimde fırsat eşitliğini her düzeyde sağlayabilmek, yükseköğretime girişte ve eğitim sürecinde yaşanan engelleri ortadan kaldırmak, üniversitelerde engelsiz bir ekosistemin oluşturulmasını teşvik etmek amacıyla düzenlenen törende YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar tarafından Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal'a ödül takdim edildi.

"Engelsiz Üniversite Bayrağı" almak için 112 üniversite bin 709 bayrak başvurusu yaparken, 76 üniversite toplamda 319 bayrak almaya hak kazandı. 76 üniversiteye 228 Turuncu Bayrak, 55 Yeşil Bayrak ve 36 adet Mavi Bayrak verildi. Ödül töreninde ayrıca 15 üniversiteye toplamda 49 nişan verildi. Ödül töreninden Marmara Üniversitesi 11, Anadolu Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi 8'er nişan, Sakarya Üniversitesi ise 4 nişan ile ayrıldı.

Törende konuşma yapan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, engelli öğrencilerin üniversiteye erişimde yaşadıkları zorlukları anlattı. Bu engellerin aşılması için herkese görev düştüğünü söyleyen Prof. Dr. Özvar, Yükseköğretim Bilgi Sistemi verilerine göre, farklı engel düzeylerindeki 58 bin öğrencinin eğitime ve bilgiye ulaşma sorunu yaşadığını ifade etti.

Prof. Dr. Özvar konuşmasında, "Geldiğimiz noktada mekan erişilebilirliği konusunda pek çok üniversitede önemli gelişmeler kaydedilmiş olmakla birlikte eğitimin ve program içeriklerinin farklı engel grubundaki öğrenciler için erişilebilir olması için daha fazla gayret göstermemiz gerekiyor" dedi.

"Fiziki engeller engel değildir. Asıl engel kalplerdeki ve zihinlerdeki engeldir"

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal ise konuşmasında, ülkemizde yaşayan milyonlarca engelli bireyin azim ve kararlılıklarının herkese örnek olduğu ve hayatın her alanında gösterdikleri mücadelelerin takdire şayan olduğunu vurguladı. Engelli öğrenci ve çalışanların meselelerini hatırlamanın ve çözüm üretmenin en önemli vazifelerinden biri olduğuna dikkat çeken Rektör Topal, engelli bireylerin eğitime, fiziki mekanlara ve sosyo-kültürel imkanlara erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla yapılan çalışmaların ciddi bir farkındalık oluşturduğunu belirtti.

Yükseköğretim Kurulu tarafından düzenlenen engelsiz üniversite ödülleri programının bu farkındalığın en güzel tezahürlerinden biri olduğunu ifade eden Rektör Topal, fiziki engellerin asıl engel olmadığını, asıl engelin kalplerdeki ve zihinlerdeki engel olduğunu söyledi.

Konuşmasının devamında Rektör Topal, Kastamonu Üniversitesi olarak engelli bireylerin kendilerini dışlanmış hissetmemesi için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Engelsiz ve erişilebilir öğrenci dostu kampüs anlayışı ile engelli öğrencilerin yaşamlarını kolaylaştırmak adına yapılan çalışmaların önemini vurgulayan Rektör Topal, engelsiz üniversite hedeflerine ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını, ancak daha yapacak çok işleri olduğunu ifade etti.

Engelsiz üniversite çalışmalarının sürdürülebilirlik anlayışı ile devam edeceğini belirten Ahmet Hamdi Topal, bu başarıda emeği geçen tüm akademik ve idari personeline teşekkür etti.

Ayrıca, engelli öğrenci ve çalışanlar için her alanda erişilebilir, engelsiz üniversite noktasında destek sağlayan Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'a, Yükseköğretim Kurulu Üyelerine ve ödül müracaatlarını değerlendiren komisyon üyelerine teşekkürlerini sundu. - KASTAMONU