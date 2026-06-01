Katar 2026 Dünya Kupası Kadrosunu Açıkladı
Katar 2026 Dünya Kupası Kadrosunu Açıkladı

01.06.2026 23:57
Katar, 2026 FIFA Dünya Kupası için 26 kişilik kadrosunu belirledi ve B Grubu'nda mücadele edecek.

Katar Futbol Federasyonunun açıklamasına göre teknik direktör Julen Lopetegui, 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğindeki Dünya Kupası'nda mücadele edecek 26 kişilik kadroyu belirledi.

B Grubu'nda Kanada, İsviçre ve Bosna Hersek ile karşılaşacak Katar'ın kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Salah Zakaria (Al Duhail), Meshaal Barsham (Al Sadd), Mahmoud Abunada (Al Rayyan)

Defans: Ayoub Al-Alawi (Al Gharafa), Boualem Khoukhi (Al Sadd), Homam Al-Amin (Cultural Leonesa), Lucas Mendes (Al Wakrah), Issa Laye (Al Arabi), Pedro Miguel (Al Sadd), Al-Hashmi Al-Hussain (Al Arabi), Sultan Al Brake (Al Duhail),

Orta saha: Assim Madibo (Al Wakrah), Abdulaziz Hatem (Al Rayyan), Ahmed Fathi (Al Arabi), Karim Boudiaf (Al Duhail), Jassim Gaber (Al Rayyan), Mohammed Mannai (Al Shamal),

Forvet: Ahmed Al-Janehi (Al Gharafa), Ahmed Alaa (Al Rayyan), Akram Afif (Al Sadd), Almoez Ali (Al Duhail), Edmilson Junior (Al Duhail), Hassan Al-Haydos (Al Sadd), Mohammed Muntari (Al Gharafa), Tahsin Mohammed (Al Duhail), Yusuf Abdurisag (Al Wakrah)

Kaynak: AA

