Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nın açılış törenine damga vuran kare! Amerikalı oyuncuya tepki yağıyor - Son Dakika
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Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nın açılış törenine damga vuran kare! Amerikalı oyuncuya tepki yağıyor

21.11.2022 13:08

Katar'da gerçekleşen 2022 Dünya Kupası'nın açılış töreninde Dünya Kupası elçisi Ghanim Al-Muftah ile sahneye çıkan Amerikalı ünlü oyuncu Morgan Freeman'a sosyal medyada bazı kesimler tepki gösterdi. Katar'ın Dünya Kupası'nı organize etme hakkını FIFA'ya para vererek kazandığını söyleyen futbolseverler, "Kirli" diye tanımladıkları bu turnuvada ünlü oyuncunun sahneye çıkmasını eleştirdi.

2022 Dünya Kupası görkemli bir açılış seremonisiyle Katar'da başladı. Birbirinden farklı görsel şovların yapıldığı gecede, Amerikalı ünlü oyuncu Morgan Freeman'ın sahneye çıktığı anlar çok konuşuldu.

FUTBOLSEVERLER ÇILDIRDI

Açılış töreninde Dünya Kupası elçisi Ghanim Al-Muftah ile sahneye çıkan Amerikalı ünlü oyuncu Morgan Freeman'a bazı kesimler tarafından büyük tepki gösterildi. Katar'ın FIFA'ya para vererek turnuvayı organize etme hakkı kazandığını belirten bir kısım futbolsever, "Kirli" diye tanımladıkları Dünya Kupa'sının açılışında ünlü oyuncunun sahneye çıkmasını sert sözlerle eleştirdi.

Dünya Kupası'nın açılış törenine damga vuran kare! Ünlü oyuncuya tepkiler çığ gibi

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ GÖSTERİLDİ

Sosyal medyada bir kullanıcının, "Morgan Freeman'ı kara para, rüşvet ve 'köle işçiler' üzerine bina edilmiş bir Dünya Kupası'nın açılış seremonisinde görmek, hayatın bize attığı en büyük kazıklardan ve tarihin en hüzünlü şakalarından biri." ifadelerini kullandığı paylaşımı oldukça fazla etkileşim aldı.

Dünya Kupası'nın açılış törenine damga vuran kare! Ünlü oyuncuya tepkiler çığ gibi

"BİZ BÜYÜK BİR KABİLEYİZ"

Morgan Freeman törende yaptığı konuşmada, "Törendeki konuşmasında, "Bizi birleştiren şey, ayırandan daha büyüktür. Biz büyük bir kabileyiz ve dünya bizim çadırımız. Birlikte herkesi bir olmaya çağırabiliriz. Bu tüm dünyaya bir çağrıdır. Futbol insanları ve ulusları bir araya getirir. Ortak bir umut ve saygı bağı vardır. Futbol dünyayı genişletir, ulusları bu değerli oyuna olan sevgilerinde birleştirir. Ulusları bir araya getiren, toplulukları da bir araya getirir. Hepimizin bir futbol geçmişi var, Katar'ın da öyle." ifadelerini kullandı.

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Morgan Freeman, Katar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nın açılış törenine damga vuran kare! Amerikalı oyuncuya tepki yağıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nın açılış törenine damga vuran kare! Amerikalı oyuncuya tepki yağıyor - Son Dakika
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