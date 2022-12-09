Dünya Kupası'nda skandal sözler! Katarlı yetkilinin hayatını kaybeden işçi için yaptığı açıklamaya tepki yağıyor

2022 Dünya Kupası devam ederken Filipinli bir işçinin antrenman tesisinde hayatını kaybetmesi üzerine açıklamalar yapan Dünya Kupası'nın Katarlı CEO'su Nasser Al Khater'in açıklamaları gündeme damga vurdu.

OLAYIN NE ZAMAN YAŞANDIĞI BİLİNMİYOR

Hayatını kaybeden göçmen işçinin, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın antrenman sahası olan Sealine Resort'taki bir otoparktaki ışıkları tamir etmek için sözleşmeli bir şirkette çalıştığı öğrenildi. Forkliftin yanında yürürken rampadan kayarak kafasını betona çarpan işçinin, Dünya Kupası maçları başladıktan sonra öldüğü, ancak olayın tam olarak ne zaman yaşandığı bilinmiyor.

"ÖLÜM HAYATIN DOĞAL BİR PARÇASI"

"2022 Dünya Kupası'nın CEO'su Nasser Al Khater, Reuters'a bir işçinin ölümünü doğruladı, ancak daha fazla ayrıntı vermedi. İşçinin ailesine başsağlığı dileyen Al Khater, "İster işte, ister uykunuzda olsun, ölüm hayatın doğal bir parçası. Bir Dünya Kupası'nın ortasındayız. Ve başarılı bir turnuva geçiriyoruz. Bu, şu anda konuşulacak konu mu?" dedi. CEO'nun bu sözleri tepki çekti.