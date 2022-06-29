Katar Ligi takımları, yeni sezona Kocaeli'de hazırlanıyor - Son Dakika
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Katar Ligi takımları, yeni sezona Kocaeli'de hazırlanıyor

29.06.2022 13:13
Katar Ligi takımları, yeni sezona Kocaeli'de hazırlanıyor

Katar Ligi takımlarından Al Shamal, Fenerbahçe ile bugün oynayacağı hazırlık maçına Kocaeli'de hazırlandı.

Katar Ligi takımlarından Al Shamal, Fenerbahçe ile bugün oynayacağı hazırlık maçına Kocaeli'de hazırlandı. Al Shamal Teknik Direktörü Hicham Zahid, "Fenerbahçe çok kuvvetli bir rakip, dostluk maçı yapacağız. İlk maçımızın güzel olacağına inanıyorum. Fenerbahçe'nin tarihi tartışılmaz, çok büyük bir kulüp" dedi.

Katar Yıldızlar Ligi'nde mücadele eden Al Shamal, Fenerbahçe ile bugün saat 18.00'de oynayacağı hazırlık maçına Kocaeli Edis Spor Kompleksi'nde hazırlandı. Teknik Direktör Hicham Zahid, "Öncelikle her şey için çok teşekkür ederim. Çok güzel bir şehir, çok güzel bir ülke olduğunu biliyorum zaten. İkinci ülkem olarak görüyorum. Oyuncularım ve ben mutluyuz. Burada inanılmaz bir kamp geçiriyoruz. Daha önce Fenerbahçe Topuk Yaylası'na geldim ama Kocaeli bölgesine ilk defa geliyorum" diye konuştu.

"Fenerbahçe çok kuvvetli bir rakip"

Türk futbolunu değerlendiren Zahid, "Türk futbolu tempolu, iyi ve kaliteli bir lig. İzlemek hoşuma gidiyor. Türkiye Süper Ligi'nde hocalık yapmak herkesin hayali. Ben 52 yaşındayım kendi yaş grubumdaki Türk futbolcuları tanıyorum. Fenerbahçe çok kuvvetli bir rakip, dostluk maçı yapacağız. İlk maçımızın güzel olacağına inanıyorum. Fenerbahçe'nin tarihi tartışılmaz, çok büyük bir kulüp" şeklinde konuştu.

"İnanılmaz derecede mutluyuz"

Bir başka Katar takımı Al Markhiya da hazırlıklarını Edis Spor Kompleksi'nde sürdürüyor. Romanya 2. Lig'inden 1. Lig'e yükselen Petrolul Ploieşti ile oynayacağı hazırlık maçına Kocaeli'de hazırlanan Al Markiya'nın teknik direktörü Abdullah Mubarek Al Idan Türkiye ve Kocaeli'ni değerlendirdi. Al İdam, "İş yapıyoruz, turist olarak geliyoruz, iç içeyiz. Benim takımım 2. kez Türkiye'ye geliyor. Geçen sene buraya geldiler, şimdi benimle birlikte geliyorlar. Otel çok güzel, hava çok güzel, inanılmaz derecede mutluyuz. Çok güzel bir organizasyon oluyor burada" ifadelerini kullandı.

"Eto'o sayesinde Türkiye hakkında bilgi sahibi oldum"

Türkiye ligini takip ettiğini belirten Idan, "Türkiye ligini biliyorum, Fenerbahçe'yi de takip ediyorum. Birazcık taraftarlığım da var. 3 sene önce Samuel Eto'o Türkiye liginden ayrıldıktan sonra bana geldi, onun da hocalığını yaptım. Eto'o sayesinde Türkiye hakkında bilgi sahibi oldum. Gerçekçi olmak gerekirse takımım ikinci ligden birinci lige çıktı, öncelikli hedefimiz ligde kalmak" şeklinde konuştu.

"Ciddi teklifler var"

Avrupa Antrenörler Derneği Başkan Danışmanı ve FIFA menajeri Murat Edis, sahada 3 takımın hazırlandığını ifade ederek, "Bir tanesi Romanya Süper Ligi, 2 tanesi Katar Süper Ligi'nde mücadele ediyor. Yarın bir tane daha Katar Süper Ligi'nden takım gelecek ve mevcudumuzda 3 Katar Ligi bir Romanya Süper ligi takımı aynı anda antrenman yapmış olacak. Haftaya Azerbaycan, İran, Irak, Arabistan'dan gelecek takımlar var. Geçen sene yaklaşık 40 tane futbol takımı misafir ettik bu bölgede. Bu sene de beklentimiz ondan aşağı değil. Şu anda ciddi teklifler var" diye konuştu.

"Hem kamp hem de tatil yapıyorlar"

İstanbul'a yakınlığı dolayısıyla Kocaeli'nin tercih edildiğini kaydeden Murat Edis, "İstanbul Havalimanı'na yakın olması, mevcut 3 sahanın zeminin çok iyi olması, İstanbul ve Kocaeli'ye yakın olması dolayısıyla tercih ediliyor. Burada istedikleri gibi hem kamp yapıyorlar hem de tatil yapıyorlar" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Türkiye, Kocaeli, Katar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Katar Ligi takımları, yeni sezona Kocaeli'de hazırlanıyor - Son Dakika

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