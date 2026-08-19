Kauno Zalgiris, Beşiktaş Maçına Hazır
Litvanya ekibi, Beşiktaş ile yarınki maç için hazırlıklarını tamamladı.
Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda yarın Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı ilk maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Zeljko Sopic yönetiminde Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirilen son antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Pas ve kondisyon çalışmalarıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde Litvanya ekibinin taktiksel uygulamalar üzerinde durduğu bildirildi.
Beşiktaş-Kauno Zalgiris karşılaşması, yarın saat 20.00'de Tüpraş Stadı'nda oynanacak.
Kaynak: AA
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