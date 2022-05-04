Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri, at yarışları ile başladı - Son Dakika
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Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri, at yarışları ile başladı

04.05.2022 13:11
Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri, at yarışları ile başladı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde 97.'si düzenlenen Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri, at yarışları ile başladı.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde 97.'si düzenlenen Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri, at yarışları ile başladı.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinin Büyükmandıra beldesinde geleneksel olarak düzenlenen Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri, at yarışları ile başladı.

At yarışları etkinlikleri çerçevesinde 2 adet İngiliz safkanlara ve 1 adet Arap safkanlara olmak üzere 3 adet yarış yapıldı. 2200 metre İngiliz koşusunda İmam Kaya, 2400 metre Arap koşusunda Ertuğrul Aslan, 2400 metre İngiliz koşusunda Eren Ökten birinci oldu. 1. koşuda bir at ayağından sakatlandı ve 1 jokey yaralandı.

Ardından yağlı güreşler başladı. - KIRKLARELİ

Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri, at yarışları ile başladı
Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri, at yarışları ile başladı
Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri, at yarışları ile başladı
Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri, at yarışları ile başladı
Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri, at yarışları ile başladı
Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri, at yarışları ile başladı
Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri, at yarışları ile başladı
Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri, at yarışları ile başladı

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Büyükmandıra, Kırklareli, Arap, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri, at yarışları ile başladı - Son Dakika


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