Kayakla Atlama 4 Tepe Turnuvası'nın ikinci ayağında yarın elemeler yapılacak.
Turnuvanın Garmisch-Partenkirchen (Almanya) ayağında Türkiye'yi milli sporcular Fatih Arda İpçioğlu ve Muhammed İrfan Çintimar temsil edecek.
Elemeler, yarın TSİ 15.45'te başlayacak.
Fatih Arda, turnuvanın ilk ayağı Oberstdorf yarışında elemeleri geçerek organizasyonda finale kalan ilk Türk sporcu olmuştu.
Finalde 29. sırayı alan Fatih Arda, Türkiye'nin kayakla atlama tarihinde Dünya Kupası'ndaki ilk puanlarını kazanmıştı.
Kaynak: AA
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