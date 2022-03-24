Kayakla Atlama Dünya Kupası - Son Dakika
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Kayakla Atlama Dünya Kupası

24.03.2022 19:59
Kayakla Atlama Dünya Kupası

Kayakla atlamada milli sporcular Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir, Slovenya'daki Dünya Kupası sezon finalinde elemelerde yarıştı.

Kayakla atlamada milli sporcular Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir, Slovenya'daki Dünya Kupası sezon finalinde elemelerde yarıştı.

Planica'da düzenlenen organizasyonda eleme müsabakaları yapıldı.

196,5 metrelik atlayışıyla kendisine ait Türkiye rekorunu geliştiren Fatih Arda İpcioğlu, 50. sırada yer aldı.

Muhammed Ali Bedir ise 155,5 metrelik atlayışıyla elemeleri 64. sırada tamamladı.

Elemelerde ilk 40 sporcu arasına giremeyen Fatih Arda ve Muhammed Ali, finale kalamadı.

Sezonu değerlendiren Fatih Arda İpcioğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Kayakla atlama sezonunun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu sezon kayakla atlamada birçok ilki gerçekleştirdik. Kayakla atlamayı ülkemize tanıttık. Kayakla atlamada Türklerin çok kısa bir süre içerisinde neler yapabileceğini gösterdik. Dünya Kupası finalleri, puanı ile olimpiyatlara katılma ve iki defa final hakkı kazandık. Son olarak tarihimizde ilk kez katıldığımız uçuş rampalarında 196,5 metreyle Türkiye rekorunu geliştirdik."

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kayakla Atlama Dünya Kupası - Son Dakika


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