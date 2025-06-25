Kayakla Atlama Kuleleri Yenileniyor - Son Dakika
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Spor

Kayakla Atlama Kuleleri Yenileniyor

25.06.2025 10:30
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Erzurum'daki kayakla atlama kulelerinin pistleri, beton zemin kabarması nedeniyle ahşapla kaplanacak.

ERZURUM'da 2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları için inşa edilen ve son olarak 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Festivali'ne (EYOF) ev sahipliği yapan kayakla atlama kulelerinin pistleri, beton zemindeki kabarmalar nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Türkiye'nin tek kayakla atlama kulelerinin pistleri, ahşapla kaplanacak.

Erzurum'un Palandöken ilçesindeki Kiremitlik Tepe'de yer alan ve Türkiye'deki tek kayakla atlama tesisine sahip olan spor kompleksi, 2015 yılında yaşanan kayma nedeniyle tadilat sürecine girdi. Kompleks zemin tadilatı yapılırken, 2017 yılında EYOF müsabakaları düzenlendi. EYOF müsabakalarından sonra pistlerde başlayan kabarmalar nedeniyle atlayışa kapanan kuleler için yenileme kararı alındı. Tesisin beton zemininde başlatılan yenileme çalışmaları kapsamında pistler ahşapla döşenecek. 3'ü antrenman, 2'si profesyonel sporcular için olan 5 ana rampa çalışmalarla yenilenecek.

'METREKARAYE DÜŞEN YÜK DÜŞECEK'

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, "Kulelerin iki büyük rampasında aşınmalar nedeniyle 2020 yılından bu yana atlayışa kapalıydı. Kayak Federasyonu'nun teknik kurulunun aldığı karar doğrultusunda, bu büyük kulelerdeki pistler kapalıydı. Şu anki çalışmamızla, beton zeminlerin maliyet ve bakım açısından yüksek olmasından dolayı bu dönüşümü başlatıyoruz. Yıl sonuna kadar, çelik konstrüksiyonların onarımı ve beton kısımlarının sökülmesiyle pistler yeniden hazır hale getirilecek. Ahşap zeminle birlikte metrekareye düşen yük, 250 kilodan 50 kiloya düşecek. Bu da onarım maliyetlerini uzun vadede düşürecek. Ayrıca K125 ve K95 kulelerinin soğutma sistemleri de değişecek" dedi.

'TESİSİMİZİ İHTİYAÇLARA GÖRE YENİLEYECEĞİZ'

Levent Çakmur, "Erzurum'un yüksek rakımı ve değişken iklim koşulları nedeniyle betonlardaki aşınmalar sıkça gerçekleşiyor. Bu sebepten teknik ekip ve uluslararası delegeler kararı ile mevcut pistlerin ahşaba dönüştürme kararı alındı. Ahşap pistler, daha kolay ve pratik onarımlara olanak tanıyacak. Tesisimizi, sporcularımızın ihtiyaçlarına göre yenileyerek hizmete sunacağız. Erzurum'daki kayakla atlama tesisi, şu an için 5 rampaya sahip. Bunlardan 3'ü altyapı antrenmanları için (20, 40 ve 65 metrelik rampalar), 2'si ise profesyonel müsabakalara yönelik (95 ve 125 metrelik kuleler) kullanılacak. Ayrıca tesisin çevre düzenlemeleri ve olimpik hazırlık merkezi de modernize edilerek, Erzurum'a ve genç sporculara hizmet vermeye devam edecek. K20, K40 ve K65 rampaları şu an faaliyette. Büyük rampalarımız ve olimpik takımımız ise yurt dışında kamplarda hazırlıklarını sürdürüyor. İnşallah bu onarımlar tamamlandığında, sporcularımız burada daha verimli bir ortamda çalışmalarını sürdürecek ve olimpiyatlarda daha iyi dereceler elde edecekler" diye konuştu.

Haber: Turgay İPEK - Kamera: Salih TEKİN/ ERZURUM,

Kaynak: DHA

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