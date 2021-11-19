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Kayakla Atlama Milli Takımı, Rusya'da Dünya Kupası'nda yarışacak - Son Dakika

Kayakla Atlama Milli Takımı, Rusya'da Dünya Kupası'nda yarışacak

19.11.2021 10:15
Kayakla Atlama Milli Takımı, Rusya'da Dünya Kupası'nda yarışacak

Kayakla Atlama Milli Takım sporcularından Fatih Arda İpçioğlu ve Muhammed İrfan Çintımar Rusya'da Kayakla Atlama Kış Dünya Kupası'nda mücadele edecek.

Kayakla Atlama Milli Takım sporcularından Fatih Arda İpçioğlu ve Muhammed İrfan Çintımar Rusya'da Kayakla Atlama Kış Dünya Kupası'nda mücadele edecek.

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kayakla Atlama Milli Takımı uluslararası yarışmalarda boy göstermeye devam ediyor.

Milli takım sporcularından Fatih Arda İpçioğlu ve Muhammed İrfan Çintımar Almanya'da yapılan yaz Dünya Kupası'nın ardından Rusya'da bugün başlayıp yarın sona erecek Kayakla Atlama Kış Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Rusya'nın Nizhny Tagil şehrinde organize edilecek Dünya Kupasının ilk gününde eleme müsabakaları gerçekleşecek.

Millilerin organizasyondaki mücadelesi TSİ 18.30'da başlayacak.

Kayakla Atlama Milli Takımı, Rusya'da Dünya Kupası'nda yarışacak
Kayakla Atlama Milli Takımı, Rusya'da Dünya Kupası'nda yarışacak

Türkiye Kayak Federasyonu, Dünya Kupası, Rusya, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kayakla Atlama Milli Takımı, Rusya'da Dünya Kupası'nda yarışacak - Son Dakika Spor


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