Kayakla atlamada milliler, Continental Cup'ta yarışacak

Türkiye Kayak Federasyonu yeni sezon öncesi yaz kampları ve uluslararası organizasyonlarda yer almaya devam ediyor.

Kayakla atlamada Olimpiyatlar yolunda önemli atlayışlar gerçekleştiren milli sporcular 25-26 Eylül tarihlerinde Almanya'nın Klingethal kentinde Continental Cup organizasyonunda piste çıkacak. Milli sporcular Fatih Arda İpçioğlu, Muhammed İrfan Çintımar ve Muhammed Ali Bedir, Klingethal'da Continental Cup'ta mücadele edecek.Sporculara başarılar dileyen Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, "Kayakla Atlamada olimpiyatlar adına önemli adımlar atıyoruz. Sporcularımız Uluslararası yarışmalarda bizleri temsil ediyor. Kendilerine ve teknik ekibe teşekkür ediyoruz" dedi.