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Türkiye Kayaklı Koşu Milli Takımı, Lübnan'da FIS Kupası'nda yarışacak - Son Dakika
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Spor

Türkiye Kayaklı Koşu Milli Takımı, Lübnan'da FIS Kupası'nda yarışacak

Türkiye Kayaklı Koşu Milli Takımı, Lübnan\'da FIS Kupası\'nda yarışacak

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Cedars Kayak Merkezi'nde düzenlenecek FIS Kupası'nda Türkiye adına 8 sporcu mücadele edecek. Ahmet Oglago, Yusuf Emre Fırat, Tarık Aydın, Civan Karaman, Arda Ertaş, Eyüp Güler, Seher Kaçmaz ve İrem Dursun milli takımı temsil edecek.

01.02.2024 18:15  Güncelleme: 18:15
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Kayaklı Koşu Milli Takımı, Lübnan'da düzenlenecek FIS Kupası'nda mücadele edecek.

Türkiye Kayak Federasyonunun açıklamasına göre, 3-5 Şubat tarihlerinde Cedars Kayak Merkezi'nde yapılacak yarışmada Türkiye adına 8 sporcu yarışacak.

Organizasyona milli sporcular Ahmet Oglago, Yusuf Emre Fırat, Tarık Aydın, Civan Karaman, Arda Ertaş, Eyüp Güler, Seher Kaçmaz ve İrem Dursun katılacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye Kayaklı Koşu Milli Takımı, Lübnan'da FIS Kupası'nda yarışacak - Son Dakika


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