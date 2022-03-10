Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası, Erzurum'da başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası, Erzurum'da başladı

10.03.2022 15:48
Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası, Erzurum'da başladı

Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası, Erzurum'da başladı.

Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası, Erzurum'da başladı.

Kandilli Biathlon ve Kayaklı Koşu Merkezi'ndeki şampiyonaya 15 ilden 186 sporcunun katılıyor.

Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası yarın yapılacak yarışlarla sona erecek.

Organizasyonun ilk gününde dereceye giren sporcular şu şekilde:

Büyük erkekler:

1- Yusuf Talay

2- Amed Oğlağo

3- Ömer Ayçiçek

Büyük kadınlar:

1- Ayşenur Duman

2- Seher Kaçmaz

3- Beyza Nur Gümüş

20 yaş altı erkekler:

1- Eyüp Güler

2- Doğan Uğur

3- Ahmet Furkan Türkeş

20 yaş altı kadınlar:

1- Özlem Ceren Dursun

2- Dilan Demir

3- Şennur Kartal

18 yaş altı erkekler:

1- Sait Muhammed Soyak

2- Kemal Çelik

3- Oğuzhan Ayyıldız

18 yaş altı kızlar:

1- Zülfiye Soyaslan

2- Rabia Akyol

3- İrem Dursun

16 yaş altı erkekler:

1- Abdulsamed Yılmaz

2- İbrahim Salli Ayyıldız

3- Abdussamed Kılınçarslan

16 yaş altı kızlar:

1- Betül Aktaş

2- Sedanur Taşçı

3- Senanur Karaman

14 yaş altı erkekler:

1- Arda Ertaş

2- Bulut Meral

3- Mehmet Sefa Ertaş

14 yaş altı kızlar:

1- Büşra Demirdaşlı

2- Hiranur Çığrılı

3- Havvanur Eskikan

13 yaş altı erkekler:

1- Emircan Vurğun

2- Erdem Geylani

3- Üveys Şahin

13 yaş altı kızlar:

1- Nisan Yıldırım

2- Pınar Karaman

3- Yüsra Nur Tınmaz

12 yaş altı erkekler:

1- Hamza Yüksel

2- Hüseyin Eren Yıldız

3- Yusuf Elveren

12 yaş altı kızlar:

1- Elif Özer

2- Nergis Durmuş

3- Ecesu Turçin

Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası, Erzurum'da başladı

YORUMLAR
500
Kayakta şampiyonlar belli oldu Kayakta şampiyonlar belli oldu Alp Disiplini Türkiye Şampiyonası tamamlandı Alp Disiplini Türkiye Şampiyonası tamamlandı

Kandilli, Erzurum, Türkiye, Gümüş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası, Erzurum'da başladı - Son Dakika


Son Dakika
15:57 Ukrayna'ya Bayraktarlar dışında ne sattık, Ukrayna'dan ne aldık?
15:39 İstanbul'da kamu personeli yarın da izinli, motokuryeler trafiğe çıkamayacak!
15:35 Sinema yazarı ve Feride Çetin'in eşi Murat Özer, kanserden yaşamını yitirdi
15:29 Barcelona-Galatasaray maçını Ertem Şener anlatacak!
15:27 Antalya'da Rus Sözcü ile CNN muhabiri arasında "Ukrayna" gerginliği: Zaharova telefonundan görüntü gösterdi, muhabir kafasını çevirdi!
15:24 İstanbul'da girdaplı yağış uyarısı! Vortex olarak bilinen sistem nedeniyle 7 saat boyunca kar hiç durmayacak
15:23 Bahar Candan, sıvıyağı canlı yayında başından aşağı döktü!
15:08 Dolar çıldırdı, 15'e doğru koşar adım gidiyor
15:00 Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur paylaştı, ardından Öztürk işinden kovuldu iddiası
14:50 Çorlu'da yeğen dehşeti: Üvey teyzesini vahşice öldürdü, eşini de yaraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 16:11:45. #1.11#
SON DAKİKA: Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası, Erzurum'da başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement