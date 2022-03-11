Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
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Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası sona erdi

11.03.2022 17:04

Erzurum'da düzenlenen Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası final yarışlarıyla tamamlandı.

Erzurum'da düzenlenen Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası final yarışlarıyla tamamlandı.

Kandilli Biathlon ve Kayaklı Koşu Merkezi'ndeki şampiyonaya, 15 ilden 186 sporcu katıldı.

Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası'nın bugün yapılan final yarışlarının ardından madalya töreni düzenlendi.

Dereceye giren sporcuların madalyaları, Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) Başkanı Ali Oto, federasyon yetkilileri ve diğer ilgililerce verildi.

Şampiyonada takım halinde Bolu birinci, Muş ikinci, Hakkari ise üçüncü oldu.

Organizasyonun ikinci gününde dereceye giren sporcular şu şekilde:

Büyük erkekler:

Yusuf Talay

Eyüp Arslan

Halil İbrahim Yılmaz

Büyük kadınlar:

Ayşenur Duman

Mine Kılıç

Berna Yılmaz

20 yaş altı erkekler:

Eyüp Güler

Ahmet Furkan Türkeş

Murat Elkatmış

20 yaş altı kadınlar:

Özlem Ceren Dursun

Şennur Kartal

Dilan Demir

18 yaş altı erkekler:

Oğuzhan Ayyıldız

Kemal Çelik

Muhammed Sida Oğlağa

18 yaş altı kızlar:

İrem Dursun

Zülfiye Soyaslan

Rabia Akyol

16 yaş altı erkekler:

İbrahim Salli Ayyıldız

Abdulsamed Yılmaz

Ali İhsan Koca

16 yaş altı kızlar:

Şilan Yılmaz

Nurefşan Çınar

Özgenur Köksal

14 yaş altı erkekler:

Arda Ertaş

Özcan Bahadır

Bulut Meral

14 yaş altı kızlar:

Bahar Bektaş

Hiranur Çığrılı

Havvanur Eksikan

13 yaş altı erkekler:

Üveys Şahin

İbrahim Güldemir

Emircan Vurğun

13 yaş altı kızlar:

Ebrar Kaymaz

Pınar Karaman

Nisan Yıldırım

12 yaş altı erkekler:

Hamza Yüksel

Yusuf Elveren

Hüseyin Eren Yıldız

12 yaş altı kızlar:

Elif Özer

Beyza Dökmetaş

Nergis Durmuş

Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası sona erdi
Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası sona erdi
Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası sona erdi

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası sona erdi - Son Dakika


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