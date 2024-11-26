Kaykay Milli Takımı İzmir'de Kamp Yapıyor - Son Dakika
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Kaykay Milli Takımı İzmir'de Kamp Yapıyor

Türkiye Kaykay Federasyonu, 2028 Olimpiyatları için İzmir'de milli takım kampı düzenliyor.

26.11.2024 12:22
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Türkiye Kaykay Federasyonu tarafından düzenlenen milli takım seçme ve gelişim kampı, İzmir'de başladı.

Federasyonun açıklamasına göre, TAF Turkcell Atletizm Yüksek Performans Merkezi'nde gerçekleştirilen kampa 40'a yakın sporcu katılıyor.

Kampın ilk gününde federasyon yönetim kurulu üyeleri, sporcularla bir araya geldi. 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda Türkiye'yi başarıyla temsil etme hedefi doğrultusunda, sporculara yol haritası sunuldu.

Teknik ekip ve yönetim, sporcuların gelişimi için bu kampın bir başlangıç olduğunu vurgulayarak, disiplinli ve özverili çalışmanın önemine dikkati çekti.

Federasyon asbaşkanı Osman Beyazıtoğlu, yaptığı konuşmada, "Bu kamp, hedeflerimiz için önemli bir başlangıç. Ancak daha kat edeceğimiz çok yol var. Hedeflerimiz çok büyük. Hep birlikte daha çok çalışmalı ve odaklanmalıyız. Los Angeles 2028 Olimpiyatları'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için var gücümüzle çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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