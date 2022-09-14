Kaykay Sokak Disiplini Türkiye Şampiyonası, İstanbul'da devam edecek - Son Dakika
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Kaykay Sokak Disiplini Türkiye Şampiyonası, İstanbul'da devam edecek

14.09.2022 11:24
Kaykay Sokak Disiplini Türkiye Şampiyonası, İstanbul'da devam edecek

Kaykay Sokak Disiplini Türkiye Şampiyonası 3. Etap Yarışları, 23-25 Eylül'de İstanbul'da düzenlenecek.

Kaykay Sokak Disiplini Türkiye Şampiyonası 3. Etap Yarışları, 23-25 Eylül'de İstanbul'da düzenlenecek.

Türkiye Kaykay Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, Esenyurt Gaziler ve Şehitler Parkı'ndaki Kaykay Park'ta gerçekleştirilecek.

Yarışmanın kayıtları, internetten 21 Eylül Çarşamba günü saat 23.59'a kadar sürecek.

Yarışma sonucunda erkeklerde ilk 20'ye, kadınlarda ilk 8'e giren sporculara Esenyurt Belediyesi tarafından Komple Kaykay Seti hediye edilecek.

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Kaynak: AA

Esenyurt, İstanbul, Türkiye, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kaykay Sokak Disiplini Türkiye Şampiyonası, İstanbul'da devam edecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kaykay Sokak Disiplini Türkiye Şampiyonası, İstanbul'da devam edecek - Son Dakika
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