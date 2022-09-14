Türkiye Kaykay Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, Esenyurt Gaziler ve Şehitler Parkı'ndaki Kaykay Park'ta gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

Esenyurt, İstanbul, Türkiye, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Kaykay Sokak Disiplini Türkiye Şampiyonası, İstanbul'da devam edecek - Son Dakika

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