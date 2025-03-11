Kaymakam Halil Dalak, Sarıgöl Gençlerbirliği Belediyespor'u Destekliyor - Son Dakika
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Kaymakam Halil Dalak, Sarıgöl Gençlerbirliği Belediyespor'u Destekliyor

Kaymakam Halil Dalak, Sarıgöl Gençlerbirliği Belediyespor\'u Destekliyor

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, göreve başladığından bu yana Sarıgöl Gençlerbirliği Belediyespor'un maçlarını tribünden izleyerek destek veriyor. Takımın galibiyetlerini kutluyor, mağlubiyetlerinde ise üzüntüsünü paylaşıyor. Son olarak, takımın 4-0 kazandığı maç sonrası oyuncuları tebrik etti.

11.03.2025 09:54  Güncelleme: 09:57
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Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, göreve başladığından bu yana Manisa Süper Amatör Lig Salihli Grubu'nda yer alan Sarıgöl Gençlerbirliği Belediyespor'un tüm maçlarını tribünden izleyerek destek veriyor.

Takımın aldığı galibiyetleri alkışlarıyla destekleyen ve mağlubiyetlerini üzülerek paylaşan Kaymakam Halil Dalak, kırmızı-beyazlı Sarıgöl Gençlerbirliği Belediyespor ve diğer ilçe amatör takımlarının da destekçisi olduğunu ifade etti. Sarıgöl Gençlerbirliği Belediyespor'un hafta sonu Sarıgöl 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan Köprübaşı Belediyespor maçını 4-0 gibi farklı bir skorla kazanmasının ardından Kaymakam Halil Dalak, Sarıgöl Gençlerbirliği Belediyespor teknik heyetini ve oyuncularını Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz ile birlikte sahada tebrik ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaymakam Halil Dalak, "Sarıgöl Gençlerbirliği Belediyespor takımı bu hafta sahamızda haklı bir galibiyet alarak bizleri sevindirdi. Teknik ekibi ve futbolcuları kutlarım. Başarılarının devamını dilerim" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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