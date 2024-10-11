Kaymakam Kaldırım, Curling Millilerle Buluştu - Son Dakika
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Spor

Kaymakam Kaldırım, Curling Millilerle Buluştu

Kaymakam Kaldırım, Curling Millilerle Buluştu

Yakutiye Kaymakamı Kaldırım, curling milli takımlarını ziyaret ederek moral verdi ve forma hediye aldı.

11.10.2024 15:05
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Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, Erkek A Milli Curling Takımı ve Junior Kız Milli takımının kampını ziyaret etti. Ay-yıldızlılar, Kaymakam Kaldırım'a Milli takım forması hediye etti.

Avrupa Curling Şampiyonası öncesinde hazırlık kampında bulunan Erkek A Milli Curling Takımı ve Dünya Şampiyonası B Klasmanında buz pistine çıkacak olan Junior Kız Milli takımını ziyaret eden Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, Ay-yıldızlılara moral aşıladı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Suat Yılmaz ile birlikte Erkek A Milli Takımı ve Junior Kız Milli takımının kampını ziyaret eden Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, Erkek A Milli Takım Antrenörü Ahmet Çelik ve Junior Kız Takımı antrenörü Selami Yıldız'dan bilgi aldı. Ziyaretin anısına Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım'a forma hediye edildi.

İsveç'te yapılacak olan Avrupa Şampiyonası öncesinde Estonya, Letonya ve Çekya'da özel turnuvaya katılacak olan A Milli Curling Takımı ile Dünya Şampiyonası B Klasmanı öncesinde Letonya'daki özel turnuvaya katılacak olan Junior Kız takımına başarı dileklerini ileten Yakutiye Kaymakamı Tuncay Yıldırım, millilerin yoğun çalışmalarını alkışladıklarını söyledi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kaymakam Kaldırım, Curling Millilerle Buluştu - Son Dakika

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