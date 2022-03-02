Kaymakam Karadağ: "100 yıl önce atalarımızın yaptıklarıyla gurur duyuyoruz" - Son Dakika
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Kaymakam Karadağ: "100 yıl önce atalarımızın yaptıklarıyla gurur duyuyoruz"

02.03.2022 10:19
Kaymakam Karadağ: "100 yıl önce atalarımızın yaptıklarıyla gurur duyuyoruz"

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu, Badminton ve Yüzme branşlarının Türkiye Şampiyonası, Büyük Zafer'in 100. Yıl Etkinlikleri kapsamında Kütahya'da başladı.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu, Badminton ve Yüzme branşlarının Türkiye Şampiyonası, Büyük Zafer'in 100. Yıl Etkinlikleri kapsamında Kütahya'da başladı.

Şampiyonanın açılışında bir konuşma yapan Dumlupınar Kaymakamı Buğra Karadağ," 100.yıla şahitlik etmenin ve bu sürecin bir parçası olmanın, hepimiz için büyük bir şans ve gurur vesilesi olduğunu düşünmekteyim. Bunun yanı sıra bu şansın üstümüze bir takım görevler yüklediğinin de bilincindeyim. Nasıl ki bizler 100 yıl önce atalarımızın yaptıklarıyla gurur duyuyorsak, 200. yıl kutlamalarında da torunlarımız geriye dönüp atalarının 100 yıl önce neler yaptıklarını inceleyecekler ve gurur duyacaklardır. Tüm Kütahya halkının bu bilinçle hareket ettiğini görmek ve böyle bir organizasyonun 100.Yıl etkinlikleri kapsamında yer almasına şahitlik etmek beni fazlasıyla mutlu etmektedir. Müsabakalara katılan tüm sporculara başarılar diliyorum" dedi.

Federasyon Yönetim Üyesi Milli Takımlar Sorumlusu Mahir Yazıcı, şampiyonaya verdikleri destekten dolayı Dumlupınar Kaymakamı Buğra Karadağ'a teşekkür plaketi takdim etti. - KÜTAHYA

Kaymakam Karadağ: 100 yıl önce atalarımızın yaptıklarıyla gurur duyuyoruz
Kaymakam Karadağ: 100 yıl önce atalarımızın yaptıklarıyla gurur duyuyoruz
Kaymakam Karadağ: 100 yıl önce atalarımızın yaptıklarıyla gurur duyuyoruz

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Spor Federasyonu, Türkiye, Kütahya, Karadağ, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kaymakam Karadağ: '100 yıl önce atalarımızın yaptıklarıyla gurur duyuyoruz' - Son Dakika


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