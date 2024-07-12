Kaynaşlı'da Yaz Okulu Etkinlikleriyle Çocuklar Yüzme Öğreniyor - Son Dakika
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Kaynaşlı'da Yaz Okulu Etkinlikleriyle Çocuklar Yüzme Öğreniyor

Kaynaşlı\'da Yaz Okulu Etkinlikleriyle Çocuklar Yüzme Öğreniyor

Kaynaşlı Belediyesi ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen yaz okulu etkinliklerinde çocuklar yüzme öğreniyorlar.

12.07.2024 08:33  Güncelleme: 08:35
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DÜZCE(İHA) – Kaynaşlı Belediyesi ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen yaz okulu etkinliklerinde çocuklar yüzme öğreniyorlar.

Kaynaşlı Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Kaynaşlı Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen yaz spor okulları kapsamında çocuklar Bahçeşehir Yüzme havuzunda yüzme öğreniyorlar. Çocuklar hem sıcak havalarda havuza girerek serinlerken hem de yüzme öğreniyor. Kaynaşlı Belediye Başkanı Eftal Altundal, "Yüzme kursunda çocuklar hem eğelenecek ve yüzme öğreniyorlar buda bizi mutlu ediyor" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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