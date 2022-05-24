Kayseri 1. Amatör Küme: Argıncık Esnafspor: 2 Sindelhöyükspor: 1 - Son Dakika
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Kayseri 1. Amatör Küme: Argıncık Esnafspor: 2 Sindelhöyükspor: 1

24.05.2022 08:34
Kayseri 1. Amatör Küme: Argıncık Esnafspor: 2 Sindelhöyükspor: 1

Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu maçında Argıncık Esnafspor ile Sindelhöyükspor karşılaştı.

Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu maçında Argıncık Esnafspor ile Sindelhöyükspor karşılaştı. 3 golün atıldığı maçta 3 puanı Argıncık Esnafspor kazandı.

Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu maçında Argıncık Esnafspor ile Sindelhöyükspor 3 puanı için mücadele etti. Argıncık stadında oynanan müsabakada ilk yarıyı 1-0 yenik tamamlayan Argıncık Esnafspor, ikinci yarıda bulduğu 2 golle 3 puanı aldı.

Stat: Argıncık 1 Nolu

Hakemler: Suat Alptekin xx, Resul Kural xx, Seyit Burhanettin Şahan xx

Argıncık Esnafspor: Emre Tarcan xx, Yusuf Kockatxx, Uğur Tüzer xx, Ali Kağan Yiter xx, Emre Öksüz xx, Can Köse xx, Sezgin Lama xx, Erkan Kızıltan xx, İsmail Doğan xx, Tunahan Kumru xxx, Ömer Kaya xx (Dk.55 Enes Torun xx)

Sindelhöyükspor: Nurettin Evli xx, Osman Ayhan xx, Mevlit Dinç xx, Şaban Çimenli x, Yunus Emre Özkara x, Musa Aydınlı xx, Hidayet Ayhan xx, Ahmet Kulpaklı x, Alper Gürkçü x, Yusuf Suvey x, Yılmaz Ayhan xx

Goller: Tunahan Kumru dk.61, Enes Torun dk.65 (Argıncık Esnafspor), Mevlit Dinç dk.29 (Sindelhöyükspor) - KAYSERİ

Kayseri 1. Amatör Küme: Argıncık Esnafspor: 2 Sindelhöyükspor: 1
Kayseri 1. Amatör Küme: Argıncık Esnafspor: 2 Sindelhöyükspor: 1

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kayseri, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayseri 1. Amatör Küme: Argıncık Esnafspor: 2 Sindelhöyükspor: 1 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri 1. Amatör Küme: Argıncık Esnafspor: 2 Sindelhöyükspor: 1 - Son Dakika
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