Kayseri 1. Amatör Küme\'de 2. hafta toplam 9 maçta 22 gol atıldı

Kayseri 1. Amatör Küme'de 2. hafta toplam 9 maçta 22 gol atıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kayseri 1. Amatör Küme Kamil Başkal A Grubu ve Memici Kızılkaya B Grubu'nda 2. hafta maçları oynandı; haftanın toplam 9 karşılaşmasında 22 gol atıldı. Belsinspor-Sarız Anadoluspor ve Esen Metal SK-Tomarza Belediyespor maçları oynanmadı, hafta alınan skorlarla tamamlandı.
Kayseri 1.Amatör Küme Kamil Başkal A Grubu ve Memici Kızılkaya B Grubu'nda 2. hafta maçları oynandı.
Bu sezon iki ayrı grupta oynanan 1. Amatör Küme'nin 2. haftasındaki toplam 9 karşılaşmada takımlar 22 gol atıldı. Belsinspor- Sarız Anadoluspor ve Esen Metal SK ile Tomarza Belediyespor maçları ise oynanmadı. Kayseri 1. Amatör Küme'de oynanan 2. hafta maçları sonunda alınan skorlar ise şu şekilde:
Sosun Birlikspor 3-0 Talas Anayurtspor
Yerköyspor 3-2 1966 Turanspor
Sungur FK 3-0 Sindelhöyük Yıldız
Sindelhöyükspor 2-0 Ömürspor
Gültepespor 2-3 İsmail Okumuş FK
Güneşspor 2-1 Yavru Aslanspor
Buğdaylıspor 1-0 Cırgalanspor
Belsinspor-Sarız Anadolu maçı tatil edildi
Esen Metal SK-Tomarza Bld. maçı tatil edildi
Mahrumlarspor BAY
Kaynak: İHA
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