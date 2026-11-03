Kayseri 1. Amatör Küme'de 2. hafta toplam 9 maçta 22 gol atıldı - Son Dakika
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Kayseri 1. Amatör Küme'de 2. hafta toplam 9 maçta 22 gol atıldı

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Kayseri 1. Amatör Küme\'de 2. hafta toplam 9 maçta 22 gol atıldı
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Kayseri 1. Amatör Küme Kamil Başkal A Grubu ve Memici Kızılkaya B Grubu'nda 2. hafta maçları oynandı; haftanın toplam 9 karşılaşmasında 22 gol atıldı. Belsinspor-Sarız Anadoluspor ve Esen Metal SK-Tomarza Belediyespor maçları oynanmadı, hafta alınan skorlarla tamamlandı.

Kayseri 1.Amatör Küme Kamil Başkal A Grubu ve Memici Kızılkaya B Grubu'nda 2. hafta maçları oynandı.

Bu sezon iki ayrı grupta oynanan 1. Amatör Küme'nin 2. haftasındaki toplam 9 karşılaşmada takımlar 22 gol atıldı. Belsinspor- Sarız Anadoluspor ve Esen Metal SK ile Tomarza Belediyespor maçları ise oynanmadı. Kayseri 1. Amatör Küme'de oynanan 2. hafta maçları sonunda alınan skorlar ise şu şekilde:

Sosun Birlikspor 3-0 Talas Anayurtspor

Yerköyspor 3-2 1966 Turanspor

Sungur FK 3-0 Sindelhöyük Yıldız

Sindelhöyükspor 2-0 Ömürspor

Gültepespor 2-3 İsmail Okumuş FK

Güneşspor 2-1 Yavru Aslanspor

Buğdaylıspor 1-0 Cırgalanspor

Belsinspor-Sarız Anadolu maçı tatil edildi

Esen Metal SK-Tomarza Bld. maçı tatil edildi

Mahrumlarspor BAY

Kaynak: İHA
TomarzaKayseriSarızSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri 1. Amatör Küme'de 2. hafta toplam 9 maçta 22 gol atıldı - Son Dakika
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