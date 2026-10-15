Kayseri 1. Amatör Küme\'de 2026-2027 sezonu 18 Ekim\'de oynanacak maçlarla açılıyor

Kayseri 1. Amatör Küme'de 2026-2027 sezonu 18 Ekim'de oynanacak maçlarla açılıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri 1. Amatör Küme'de 2026-2027 futbol sezonu 18 Ekim 2026 Pazar günü oynanacak müsabakalarla başlayacak. Yeni sezonda 2 grupta 19 takım mücadele edecek, ilk haftayı Cırgalanspor BAY olarak geçecek.
Kayseri 1. Amatör Küme'de 2026-2027 futbol sezonu 18 Ekim 2026 Pazar günü oynanacak olan müsabakalar ile başlayacak.
Yeni sezonun ilk maçları Pazar günü 3 farklı sahada saat 12.00'de oynanacak. 1. Amatör Küme'de yeni sezonda 2 grupta 19 takım mücadele edecek. Yeni sezonda A Grubu'na merhum Oktay Ensari'nin ismi verilirken B Grubu'na Memici Kızılkaya'nın ismi verildi. Ligin ilk haftasını Cırgalanspor BAY olarak geçecek. Kayseri Birinci Amatör Küme'de 1. hafta maç programı ise şu şekilde;
18 Ekim Pazar/ Argıncık Stadı 1 Nolu
12.00 İsmail Okumuş FK-Esen Metal SK
18 Ekim Pazar/ Argıncık Stadı 2 Nolu
12.00 Belsinspor-Sungur FK
18 Ekim Pazar/ Vali Muammer Güler Stadı
12.00 Sosun Birlikspor-Yerköyspor
14.00 Mahrumlarspor-Sindelhöyükspor
18 Ekim Pazar/ Erkilet Stadı 1 Nolu
14.00 Ömürspor-Gültepespor
18 Ekim Pazar/ Erkilet Stadı 2 Nolu
14.00 1966 Turanspor-Güneşspor
16.00 Yavru Aslanspor-Sarız Anadoluspor
18 Ekim Pazar/ Sindelhöyük Stadı
13.00 Sindelhöyük Yıldızspor-Talas Anayurtspor
18 Ekim Pazar/ Tomarza İlçe Stadı
13.00 Tomarza Belediyespor-Buğdaylıspor
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