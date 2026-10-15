Kayseri 1. Amatör Küme\'de 2026-2027 sezonu 18 Ekim\'de oynanacak maçlarla açılıyor

Kayseri 1. Amatör Küme'de 2026-2027 futbol sezonu 18 Ekim 2026 Pazar günü oynanacak olan müsabakalar ile başlayacak.

Yeni sezonun ilk maçları Pazar günü 3 farklı sahada saat 12.00'de oynanacak. 1. Amatör Küme'de yeni sezonda 2 grupta 19 takım mücadele edecek. Yeni sezonda A Grubu'na merhum Oktay Ensari'nin ismi verilirken B Grubu'na Memici Kızılkaya'nın ismi verildi. Ligin ilk haftasını Cırgalanspor BAY olarak geçecek. Kayseri Birinci Amatör Küme'de 1. hafta maç programı ise şu şekilde;

18 Ekim Pazar/ Argıncık Stadı 1 Nolu

12.00 İsmail Okumuş FK-Esen Metal SK

18 Ekim Pazar/ Argıncık Stadı 2 Nolu

12.00 Belsinspor-Sungur FK

18 Ekim Pazar/ Vali Muammer Güler Stadı

12.00 Sosun Birlikspor-Yerköyspor

14.00 Mahrumlarspor-Sindelhöyükspor

18 Ekim Pazar/ Erkilet Stadı 1 Nolu

14.00 Ömürspor-Gültepespor

18 Ekim Pazar/ Erkilet Stadı 2 Nolu

14.00 1966 Turanspor-Güneşspor

16.00 Yavru Aslanspor-Sarız Anadoluspor

18 Ekim Pazar/ Sindelhöyük Stadı

13.00 Sindelhöyük Yıldızspor-Talas Anayurtspor

18 Ekim Pazar/ Tomarza İlçe Stadı

13.00 Tomarza Belediyespor-Buğdaylıspor