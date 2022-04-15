Kayseri 1. Amatör Küme'de hakemler belli oldu - Son Dakika
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Kayseri 1. Amatör Küme'de hakemler belli oldu

15.04.2022 08:54
Kayseri 1. Amatör Küme'de hakemler belli oldu

Kayseri Adem Özbek Birinci Amatör Küme A,B, C,D,E ve F Grupları 5. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Kayseri Adem Özbek Birinci Amatör Küme A,B, C,D,E ve F Grupları 5. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Kayseri Adem Özbek Birinci Amatör Küme'de heyecan devam ediyor. İlk 4 haftası geride kalan 1. Amatör Küme, Cumartesi ve Pazar günü oynanacak olan beşinci hafta maçları ile devam edecek. Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 1. Amatör Küme'nin 5. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:

16 Nisan 2022 Cumartesi

Argıncık Esnafspor-Yeşilspor: Nail Berkant Sarıkaya

Talas Denizspor-Kafkasspor: Ahmet Çıtak

Kayseri İdman Yurdu-Yeni Esenspor: Volkan Oğuz

Cuma Uluçay Talasspor- Yeşilhisar Belediyespor: Mehmet Altıparmak

17 Nisan 2022 Pazar

Bünyan Belediyespor-Anayurt Finalspor: Nail Berkant Sarıkaya

Yeni Erciyesspor- Kocasinan Yemlihaspor: Cemal Emre Gömeç

Erciyes İdmangücü- Gaziosmanpaşaspor: Erdem Sarıaslan

Sindelhöyükspor-Talas İdman Yurdu: Kemal Hattatioğlu

Kayseri Göktürkspor-Sosun Birlikspor: Mustafa Kalaycı

Güneşspor- Yahyalı Gençlerbirliği: Mehmet Altıparmak

K.Mithatpaşaspor-1966 Turanspor: İbrahim İmrağ

Develi Erciyesspor-Argıncıkspor: Aydoğan Mantar

Büyüleyenspor-Kayseri Simya Koleji: Ahmet Çıtak

Cırgalanspor- İsmail Okumuş FK: Muhammed Boylu

A.Kızılırmakspor-Fevzi Çakmakspor: Turan Çelik

Akkışla Gençlikspor-Erciyesgücü: Ahmet Pakırcı

Belsinspor- Pınarbaşı Belediyespor: Erkan Kırçıl

Döğerspor-Kılıçaslan Yıldızspor: Birtan Ekren

Kocasinan Gençlikspor-Yerköyspor: Ali Etlikçi

Makfitspor-Sümerspor: Kemal Deliktaş

Erkiletspor-Anadolu Yıldızları: Furkan Ulu

İncesu Gençlikspor-Palasspor: Hakan Çam

Sungur FK- Sarız Anadoluspor: Kadir Çelikbaş - KAYSERİ

Kayseri 1. Amatör Küme'de hakemler belli oldu
Kayseri 1. Amatör Küme'de hakemler belli oldu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayseri 1. Amatör Küme'de hakemler belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri 1. Amatör Küme'de hakemler belli oldu - Son Dakika
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