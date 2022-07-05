Kayseri 1. Amatör Küme Play-Off - Son Dakika
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Kayseri 1. Amatör Küme Play-Off

05.07.2022 09:07
Kayseri 1. Amatör Küme Play-Off

Kayseri Birinci Amatör Küme Play-Off beşinci maçında Argıncıkspor, Anadolu Yıldızlarını 4-0 gibi farklı geçecek şampiyon oldu.

Kayseri Birinci Amatör Küme Play-Off beşinci maçında Argıncıkspor, Anadolu Yıldızlarını 4-0 gibi farklı geçecek şampiyon oldu.

Stat: Erkilet Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Cemal Emre Gömeç, Turan Çelik, Serkan Yıldırım

Argıncıkspor: Kemal Çelik, Kaan Aşık, Sedat Kurt, Yavuz Selim Kılıçaslan, Tahir Can Çeçen, Hacı Mert Cingöz, Mustafa Şafak, Mehmet Gençoğlu (Dk.75 Enes Atçı), Resul Yıldırım (Dk.80 Fethi Kaplan), Bahattin Baydemir (Dk.85 Osman Koş), Yunus Emre Mert

Anadolu Yıldızları: M.Enes Özgen, Oğuzhan Şimşek, Samet Atsız, Ali Yıldız, Muhammet Kaya, Samet Ünsal Bulut (Dk.77 Mehmet Gül), Arif Aslan, M. Emre Şahin (Dk.75 Aziz), Karahan Hamurcu, Murat Aydın, (Dk.77 Berke Özdoğan), Mustafa Yılmaz

Goller: Yunus Emre Mert dk.20 ve 38, Hacı Mert Cingöz dk.28, Resul Yıldırım dk.48 (Argıncıkspor) - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Kayseri, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayseri 1. Amatör Küme Play-Off - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri 1. Amatör Küme Play-Off - Son Dakika
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