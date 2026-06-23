Kayseri 2. Amatör Küme'de normal sezon tamamlandı - Son Dakika
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Kayseri 2. Amatör Küme'de normal sezon tamamlandı

Kayseri 2. Amatör Küme\'de normal sezon tamamlandı
23.06.2026 19:12  Güncelleme: 19:13
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Kayseri İkinci Amatör Küme 2025-2026 sezonu tamamlandı. Cırgalanspor, Yavru Aslanspor, Mahrumlarspor ve Yerköyspor gruplarını lider bitirerek 1. Amatör Küme'ye yükseldi. Play-Off maçlarıyla bir takım daha üst lige çıkacak.

Kayseri İkinci Amatör Küme 2025-2026 sezonu tamamlandı. 4 takım şampiyon oldu.

2025-2026 futbol sezonunda Kayseri 2. Amatör Küme A Grubu'nda 30 puanla Cırgalanspor, B Grubunu 33 puanla Yavru Aslanspor, C Grubunu 30 puanla Mahrumlarspor ve D Grubunu 31 puanla Yerköyspor 1.Amatör Küme vizesi almayı başardılar. Cırgalanspor, Yavru Aslanspor, Mahrumlarspor ve Yerköyspor, 2026-2027 futbol sezonunda 1. Amatör Küme'de mücadele edecek. 28 takımın 4 grupta kıyasıya mücadele ettiği 2. Amatör Küme'de normal sezonun ardından gözler Play-Play karşılaşmasına çevrildi. Bir üst lige çıkacak olan takım Play-Off maçlarının ardından belli olacak.

2. Amatör Küme'nin son haftasında alınan sonuçlar ise şu şekilde:

"Cırgalanspor 2-2 Kalespor, Talas Denispor 3-4 Erciyes İdmangücü, Mahrumlarspor 2-1 Yeni Esenspor, Sümerspor 3-3 Kafkasspor, Yerköyspor 11-0 Esentepespor, Doğa Gençlikspor 8-1 Sanayi Esnafspor, Demirspor 13-1 Alsancakspor, Pınarbaşı Belediyespor 3-0 Cuma Uluçayspor (Hükmen), İncesu 1925 Spor 3-0 Y.B.Şafakspor (Hükmen), Yavru Aslanspor 3-0 Palasspor (Hükmen), Sarız Anadoluspor 3-0 Develi Erciyesspor (Hükmen)." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayseri 2. Amatör Küme'de normal sezon tamamlandı - Son Dakika

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