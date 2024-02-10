Kayseri 2. Amatör Küme Fikstür Çekimi Gerçekleştirildi

Kayseri 2. Amatör Küme fikstür çekimi, 28 takımın katılımı ile Sümer Amatör Evi'nde gerçekleştirildi.
24-25 Şubat'ta başlayacak olan 2. Amatör Küme maçlarının fikstür çekimine Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, ASKF ve Futbol İl Tertip Komitesi üyeleri ile birlikte ligde mücadele edecek olan 28 takımın temsilcileri katıldı. Yapılan fikstür çekimi sonrasında takımlar 28 takım olarak 3 grupta mücadele edecek. Ligde maçlar çift devreli lig usulüne göre oynanacak. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar Play-Off oynama hakkı elde edecek. Her gruptan iki takım olmak üzere 6 takım Play-Off oynayacak. Play-Off müsabakaları sonrası 3 takım adını bir üst lige yazdıracak. Kayseri 2. Amatör Küme'de yapılan fikstür çekimi sonrasında ise gruplar şöyle oluştu:
A Grubu
Kayseri İdman Yurdu
Kocasinan Gençlikspor
Yeni Kıranardıspor
Büyük Toraman Spor
Pınarbaşı Belediyespor
Kalespor
Anayurt Finalspor
Cırgalanspor
Yavru Aslan Spor
1. Hafta
Kalespor-Anayurt Finalspor
Kocasinan Gençlikspor- Büyük Toraman Spor
Cırgalanspor-Pınarbaşı Belediyespor
Yeni Kıranardıspor- Yavru Aslan Spor
Kayseri İdman Yurdu (BAY)
B Grubu
Bayraktar Spor
Y.M.Y.Ufuklarspor
Develi Erciyesspor
Akkışla Gençlikspor
Kayseri Ömür Spor FK
Sanayi Esnafspor
Y.B.Şafakspor
Güneşli Gençlikspor
Alsancakspor
Ambar Kızılırmakspor
1. Hafta
Develi Erciyesspor-Y.M.Y.Ufuklarspor
Akkışla Gençlikspor-Bayraktar Spor
Kayseri Ömürspor FK-Alsancakspor
Sanayi Esnafspor-Güneşli Gençlikspor
Y.B.Şafakspor-Ambar Kızılırmakspor
C Grubu
K. Mithatpaşaspor
Talas İdman Yurdu
Yeşilhisar Bld.
Yerköyspor
Fevzi Çakmakspor
Kayseri Demirspor
Sümerspor
Yeşilspor
Kafkasspor
1. Hafta
Yeşilspor-K.Mithatpaşaspor
Talas İdman Yurdu-Sümerspor
Kayseri Demirspor-Talas İdman Yurdu
Yerköyspor-Fevzi Çakmakspor
Kafkasspor (BAY) - KAYSERİ
Yeniden aday olması büyük tartışma yaratan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş için kentte bir anket yapıldı. Ankette vatandaşlara "Bugün yerel seçim olsa Lütfü Savaş'a oy verir misiniz?" sorusu yöneltildi. Ankete katılanların yüzde 30'u "Evet" yanıtını verirken, yüzde 45'lik kısım da oy vermeyeceğini ifade etti.
Kamuoyunda 'Fatih Terim Fonu' adıyla bilinen ve aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu kişileri dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın davasında ara karar açıklandı. Tutukluluk hali devam eden Erzan'ın, bu kişileri yaklaşık 25 milyon dolar ve 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia ediliyor.
Sancaktepe'de 3'üncü sınıf öğrencisi Ömer Yiğit Kızıltepe, sınıf arkadaşlarına seçim vaadi olarak Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'yü okula getirme sözü verdi. Başkan Döğücü de sınıf başkanı seçilen Ömer Yiğit'in ricasını geri çevirmeyerek okulu ziyaret etti.
Başarılı oyuncu Ali Sürmeli'nin Instagram hesabı çalındı. Yayınlanan mesajlarda Sürmeli'nin daha önce genç bir kadından bebek aldırdığı ve vergi kaçırdığı söylentilerine yer verildi.
Adana'da merkez Seyhan ilçesinde bir köprüye 2 kişi tarafından PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri asıldı. Bu olayın sosyal medyada paylaşılmasının ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenleyerek 2 şahsı gözaltına aldı. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, bu olayın ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik hiçbir unsura müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti.
İzmir'de kurdukları holding ve iştirakleri aracılığıyla kar payı dağıtma vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve aralarında holding sahibi Sedat Ocakçı ve eşi Sevilay Ocakçı'nın da bulunduğu 25 şüpheli cezaevine gönderildi. Şüpheliler, "suç örgütü kurma ve üye olma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla adliyeye sevk edilmişti.
MS hastalığıyla mücadele eden şarkıcı Serdar Ortaç, özel hayatında yeni bir ilişkiye adım attı. Chloe Loughnan'dan boşandıktan sonra Seçil Gür ile ilişki yaşayan Ortaç, şimdi ise eski Survivor yarışmacısı Çağla Taşdelen ile birlikte.
Kafes-38 operasyonu kapsamında Balıkesir'de elebaşılığını Cengiz Güven'in, Tekirdağ'da ise elebaşılığını Nevzat Halitoğlu'nun yaptığı 2 organize suç örgütü çökertildi.
Son Dakika › Spor › Kayseri 2. Amatör Küme Fikstür Çekimi Gerçekleştirildi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?