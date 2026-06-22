Kayseri 2. Amatör Küme Şampiyonları Belli Oldu

Kayseri 2. Amatör Küme'de şampiyon olan 4 takım belli oldu. Son takım ise Play-Off'un ardından belli olacak.

Kayseri 2. Amatör Küme Play-Off final müsabakaları sonucunda şampiyon takımlar belli oldu. 4 grupta oynanan karşılaşmalarının ardından gruplarını lider olarak tamamlayan Cırgalanspor, Yavru Aslanspor, Yerköyspor ve Mahrumlarspor 1. Amatör Küme'ye yükselmeyi başardı.

1. Amatör Küme'ye yükselen 4 takımın ardından bir üst lige çıkacak takım Play-Off maçlarının ardından belli olacak. - KAYSERİ