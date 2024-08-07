Kayseri Ali Dağı Yamaç Paraşütü Parkuru Resmi İniş Alanı Olarak İlan Edildi - Son Dakika
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Spor

Kayseri Ali Dağı Yamaç Paraşütü Parkuru Resmi İniş Alanı Olarak İlan Edildi

Türkiye'nin önemli hava sporları merkezlerinden Kayseri'nin Talas ilçesinde, Ali Dağı Yamaç Paraşütü Parkuru'nun basın tanıtımı yapıldı. Kayseri Valiliği, Talas Kaymakamlığı, Talas Belediyesi ve diğer paydaşların bir araya gelmesiyle resmi parkur ilan edilen Talas'taki paraşüt iniş alanı hakkında alınan kararlar duyuruldu.

07.08.2024 22:24
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Türkiye'nin önemli hava sporları merkezlerinden Kayseri'nin Talas ilçesinde, resmi iniş alanı olarak ilan edilen Ali Dağı Yamaç Paraşütü Parkuru'nun basın tanıtımı yapıldı.

Ali Dağı yamaç paraşütü iniş alanında düzenlenen programda, Kayseri Valiliği, Talas Kaymakamlığı, Talas Belediyesi ve diğer paydaşların bir araya gelmesiyle resmi parkur ilan edilen Talas'taki paraşüt iniş alanı hakkında alınan kararlar duyuruldu.

Programda konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, yaklaşık 10 yıl önce Talas'ta başlanılan yamaç paraşütü uçuşlarının turizm ve spora önemli katkı sağladığını söyledi.

Burada yapılan faaliyetin daha profesyonel ve güvenli yapılmasıyla ilgili kararlar aldıklarını belirten Çiçek, şunları kaydetti:

"Bu gibi ekstrem sporlar gerekli önlemler alındığında en güvenli sporlardan biridir. Ali Dağı sportif amaçlı yamaç paraşütü alanında bu saatten sonra bu konuyla ilgili ehliyeti olan kişiler uçuş yapabilecek ve gelen turistleri uçurabilecek. Bütün muhataplarının belli olduğu bir sürece gittik. Uzun zamandır Talas Belediyesi ve diğer kurumlar önemli çalışma içindeydiler. Gelinen noktada ilgili kurumlar el ele vererek bu işi çözdük. Çok yakın zamanda buraya otobüsler gelecek uçuşla ilgi. Hem Talas turu atarken yamaç paraşütü yapan kişileri göreceğiz."

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı da bölgenin resmi bir kimlik kazanmasıyla hava sporları alanında daha fazla sporcu ve turist çekecek bir bölge haline dönüştüğünü belirtti.

Burasının tescilli, hava sporları için devletin tanıdığı, kontrolün ve güvenliğin sağlandığı güzel bir parkura dönüştüğünü anlatan Cıngı, "Alanın resmi bir hüviyet kazandığı için markalaşması insan sayısındaki artışı tanınırlığı ve bu bölgeye bırakacağı gelir çok daha yüksek olacaktır. Bunun yüzlerce örneği var." dedi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise Ali Dağı'nın Türkiye'nin yamaç paraşüt sporunda 3 önemli alandan biri olduğunu söyledi.

Burada yıllar içerisinde önemli spor etkinliklerine ev sahipliği yaptıklarını anımsatan Yalçın, "10 yıldır burada yamaç paraşütü faaliyeti yapılıyor. Yelken kanat ve yamaç paraşütü şampiyonalarına 5 yıldır ev sahipliği yaptık. 2010 yılında buradaki iniş alanı yapıldı. Ama burada sporcular ve piknikçilerin ortak kullandığı bir iniş alanı vardı. Bu iki kullanımdan dolayı sorunlar çıkıyordu. Bu iniş alanı için yaptığımız çalışmada bu sorunu çözdük. Her iki grubun da kullanabileceği bölgeleri ve kullanma saatlerini belirledik." diye konuştu.

Alınan karar neticesinde burasının resmi parkur alanı olarak ilan edildiğini anlatan Yalçın, hava sporları alanında Talas'ın daha üst noktalara gelmesi için önemli bir adım attıklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından Vali Çiçek, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, Talas Belediye Başkanı Yalçın ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu Kayseri Temsilcisi Adem Hasgül arasında protokol imzalandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kayseri Ali Dağı Yamaç Paraşütü Parkuru Resmi İniş Alanı Olarak İlan Edildi - Son Dakika

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