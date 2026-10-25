Kayseri Atletikspor, Cimnastik Spor\'u 3-0 yenerek Kadınlar 2. Lig derbisini kazandı

Kayseri Atletikspor, Cimnastik Spor'u 3-0 yenerek Kadınlar 2. Lig derbisini kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TVF Kadınlar 2. Lig 15. Grupta 6. hafta mücadelesinde Kayseri derbisi oynandı ve Kayseri Atletikspor, Kayseri Cimnastik Spor'u 3-0 mağlup etti. Gevher Nesibe Spor Salonu'nda oynanan maçın setleri 25-17, 25-19 ve 25-22 ile Atletikspor lehine sonuçlandı.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Lig 15. Grupta ligin 6. haftasında Kayseri derbisinde Kayseri Atletikspor ile Kayseri Cimnastik Spor karşı karşıya geldi. Kayseri Atletikspor 3-0'lık sonuçla kazanan taraf oldu.
Salon: Gevher Nesibe Spor Salonu
Hakemler: Asım Fırat Dicle, Mustafa Demir
Kayseri Atletikspor: Hiranur Fatma, Aylin, Açelya, Melek Rana, Özge, Arzu, Esra, Melike, Zekiye Berna, Sude, Eda, Elif Sude, Lara
Kayseri Cimnastik Spor: Beyza Bozbey, Simge, Fatma Gül, Şafak, Ceren, İremnur, Esmanur, Beyza Karakuş, Zehra, Şeyda Nur, Meltem, Asya, Eda, İkra
Setler:
1.Set: 25-17
2. Set: 25-19
3.Set: 25-22
Kaynak: İHA
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