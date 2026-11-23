Kayseri Atletikspor evinde Nicer Hotel'i 3-0 yendi, 15. Grup liderliğini sürdürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TVF Kadınlar 2. Lig 15. Grup'ta Kayseri Atletikspor, evinde Malatya temsilcisi Nicer Hotel'i 3-0 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü. Setler 25-12, 25-21 ve 25-11'lik skorlarla Kayseri ekibinin üstünlüğüyle tamamlandı.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Lig 15. Grup lideri Kayseri Atletikspor, evinde oynadığı maçta Malatya ekibi Nicer Hotel'i 3-0 yenerek haftayı galibiyetle kapatarak liderliğini sürdürdü.
Salon: Gevher Nesibe Spor Salonu
Hakemler: Saliha Köse, M.Şeyda Gürgen
Kayseri Atletikspor: Hiranur Fatma Yaşar, Aylin Mete, Açelya Ozman, Melek Rana Ayata, Esra Çevik, Zekiye Ünal, Berna Demirci, Rabia, Nehir Tezcan, Elif Su DElibaş, Deniz, Lara Baytek
Malatya Nicer Hotel: Ecem, Yaren, Selinay, Ebrar, Ezgi, Begüm, Şule, Yaren, Hatice Nur, Betül
Setler:
1. Set: 25-12 (Kayseri Atletikspor lehine)
2. Set: 25-21 (Kayseri Atletikspor lehine)
3. Set: 25-11(Kayseri Atletikspor lehine)
Kaynak: İHA
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