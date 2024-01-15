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Kayseri Atletikspor, Kayseri Esen Metal'i yenerek liderliğe yükseldi - Son Dakika
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Kayseri Atletikspor, Kayseri Esen Metal'i yenerek liderliğe yükseldi

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu'ndaki maçta Kayseri Atletikspor, rakibi Kayseri Esen Metal Spor Kulübü'nü 1-0 mağlup ederek liderliğe yükseldi. Maçta golü penaltıdan Yusuf Karamanoğulları attı. Kayseri Esen Metal SK'dan Tugay Aydoğan ise kırmızı kart gördü.

Kayseri Atletikspor, Kayseri Esen Metal\'i yenerek liderliğe yükseldi
15.01.2024 - 16:09,  Güncelleme: 16:10
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Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu'ndaki haftanın maçında Kayseri Atletikspor, rakibi Kayseri Esen Metal Spor Kulübü'nü 1-0 yenerek liderliğe yükseldi.

Stat: Argıncık stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Hakan Çam, İbrahim Çolak, Abdülsamet Soytürk

Kayseri Atletikspor: Yusuf Karamanoğulları, Uğur Taşpınar, Abdullah Arpaç, Emre Tunahan Gürbüz (Doğukan Bozkurt Çetin dk.87), Emre Ateş, Yusuf Tolu, Alperen Güler, İsmail Erdi Halis (Tuncay Kara dk.70), Buğrahan Çiçek (Furkan Batar dk.30), Mehmet Akif Gürkan (Doğukan Kılıç dk.46), Yusuf Karamanoğulları (Ömer Yıldız dk.87)

Kayseri Esen Metal SK: Mehmet Başer, Burak Türkmen, Tugay Aydoğan, Serkan Yıldız, Bahadır Sarıçiçek, Selim Yağmur, Ömer Kaya (Mehmet Doğru dk.77), Serdar Karaduman (Samet Türk dk.58), Ziyahan Elbaşı (Batuhan Şimşek dk.77), Hakan Bahran, Mehmet Tatlı

Gol: Yusuf Karamanoğulları (dk.25 pen) (Kayseri Atletikspor)

Kırmızı Kart: Tugay Aydoğan (dk.70) (Kayseri Esen Metal SK) - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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