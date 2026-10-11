Kayseri Atletikspor, Malatya Voleybol'u 3-0 yenerek haftayı set vermeden kapattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayseri Atletikspor, Malatya Voleybol'u 3-0 yenerek haftayı set vermeden kapattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri Atletikspor, Malatya Voleybol\'u 3-0 yenerek haftayı set vermeden kapattı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Lig 15. Grupta mücadele eden Kayseri Atletikspor, ligin 3. hafta karşılaşmasında evinde Malatya Voleybol'u set vermeden 3-0 mağlup etti. Müsabakanın setleri 25-10, 25-11 ve 25-15 olarak tamamlandı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Lig 15. Grupta mücadele eden Kayseri Atletikspor ligin 3. hafta karşılaşmasında evinde Malatya Voleybol'u set vermeden 3-0 mağlup etti.

Salon: Gevher Nesibe Spor Salonu

Hakemler: Burcu Duran, Alpaslan Gerçel

Kayseri Atletikspor: Hiranur Fatma, Açelya Ozman, Arzu Talip, Esra, Zekiye Ünal, Berna Demirci, Aylin, Eda Şahin, Elifsu Delibaş, Deniz Yıldız, Rana Ayata, Lara Baytek

Malatya Voleybol: Ecrin, Neva, Zeynep, S.Asra, Zümral, Alara, Dilara, Ela, Hiranur

Setler:

1: Set: 25-10

2.Set: 25-11

3.Set: 25-15

Kaynak: İHA
Türkiye Voleybol FederasyonuVoleybolMalatyaKayseriSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahçeli’den dikkat çeken Öcalan çıkışı: Onun da hakkıdır Bahçeli'den dikkat çeken Öcalan çıkışı: Onun da hakkıdır
Okan Bayülgen’in 17 yaşındaki kızı İstanbul’dan büyük başarı Okan Bayülgen'in 17 yaşındaki kızı İstanbul'dan büyük başarı
Ligin zirvesinde Salah gol katkılarına devam ediyor Ligin zirvesinde! Salah gol katkılarına devam ediyor
Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yangın: Hastalar tahliye ediliyor Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yangın: Hastalar tahliye ediliyor
2 dakika 29 saniyede biten maç Chelsea çok rahat kazandı 2 dakika 29 saniyede biten maç! Chelsea çok rahat kazandı
Suudi Arabistan’da havalimanına bir saldırı daha: Çok sayıda yaralı var Suudi Arabistan'da havalimanına bir saldırı daha: Çok sayıda yaralı var
AK Parti Genel Sekreteri İnan’dan Manisa’daki akaryakıt istasyonu işletmecilerine: Özgür Özel ve şürekasını uzak tutsunlar AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Manisa'daki akaryakıt istasyonu işletmecilerine: Özgür Özel ve şürekasını uzak tutsunlar
00:07
Hakemin üzerine yürüdüler Olaylı maçta kazanan Real Madrid
Hakemin üzerine yürüdüler! Olaylı maçta kazanan Real Madrid
23:34
Gözü kulağı orada İsmail Kartal’dan Aston Villa vurgusu
Gözü kulağı orada! İsmail Kartal'dan Aston Villa vurgusu
23:32
Sigara kararına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan itiraz
Sigara kararına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan itiraz
23:32
Tokat’ta bin 400 kişi hastanelere başvurdu, vatandaşlara içme suyu için uyarı yapıldı
Tokat'ta bin 400 kişi hastanelere başvurdu, vatandaşlara içme suyu için uyarı yapıldı
23:28
TFF’de istifa depremi büyüyor: 1 ayrılık daha
TFF'de istifa depremi büyüyor: 1 ayrılık daha
23:16
Nihat Kahveci’den Kerem Aktürkoğlu’na fırça: En kötüsüydü Operasyon yapılmış
Nihat Kahveci'den Kerem Aktürkoğlu'na fırça: En kötüsüydü! Operasyon yapılmış
22:13
Marmara Denizi’nde 3.5 büyüklüğünde deprem İstanbul’da da hissedildi
Marmara Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2026 02:48:26. #7.12#
SON DAKİKA: Kayseri Atletikspor, Malatya Voleybol'u 3-0 yenerek haftayı set vermeden kapattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei