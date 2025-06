Kayseri, Avrupa Spor Başkenti Olma Hedefinde

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'deki spor alanında gerçekleştirdiği çalışmalara ve şehrin bulundurduğu potansiyele vurgu yaparak, Avrupa Spor Şehri olan Kayseri'yi, Avrupa Spor Başkenti yapma hedefinde olduklarını kaydetti.

Spor alanında gerçekleştirdiği proje, yatırım ve faaliyetleri ile Kayseri'yi Avrupa Spor Şehri haline getiren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'ye Altın Bayrak kazandırırken, bu önemli kazanımların ise içini doldurmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Spor A.Ş. ile gerek amatör gerekse profesyonel olarak spora ve sporcuya katkı sağlayan Büyükkılıç, Büyükşehir Spor A.Ş. bünyesinde yetişen sporcuların toplamda 2 bini aşkın madalya kazandığını ve son 6 yıllık süreçte yaklaşık 4 milyon sporsever ile sporu buluşturduğunu vurgulayarak "Kayseri'miz 2024 Avrupa Spor Şehri oldu. Altın Bayrak aldı. Artık Avrupa Spor Başkenti olmak istiyor. Biz de buna yol açıyoruz, imkan tanıyoruz, önünü açıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

2024 yılı Avrupa Spor Şehri ünvanı alan Kayseri'nin Avrupa Spor Başkenti olmayı da hak ettiğini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, Avrupa Spor Şehri olan Kayseri'nin artık Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde tüm kurum ve kuruluşları beraberinde Avrupa Spor Başkenti olmayı istediğini ve hak ettiğini dile getirdi.

Sporu toplumun her kesimine, her yaş grubuna ulaştırmak ve yaymak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Başkan Büyükkılıç, kış turizmi yanında spor turizmi noktasında da Erciyes'in dünyanın sayılı merkezlerinden birisi olduğuna işaret ederek, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ile de şehrin spor camiasının gözdesi olma yolunda ilerlediğini sözlerine ekledi.

Spor ile Kayseri'yi dünyaya tanıtmayı, gençler başta olmak üzere insanları gerek zararlı alışkanlıklardan koruma ve sağlıklı olmalarını sağlama bakımından gözetmeyi, gerekse turizm yönü de olan spor alanında kent ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedeflediklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, Kayseri'yi sporun ve sporcunun şehri haline getirmeye gayret ettiklerini söyledi. - KAYSERİ