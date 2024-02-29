Kayseri Bedensel Engelliler Spor Kulübü, Tekerlekli Sandalye Basketbolu 2. Lig Play-Off rövanş maçında Duymer İzmir Karşıyaka takımını konuk edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kayseri Bedensel Engelliler Spor Kulübü, Tekerlekli Sandalye Basketbolu 2. Lig Play-Off rövanş maçında Duymer İzmir Karşıyaka takımını konuk edecek

Kayseri Bedensel Engelliler Spor Kulübü, Tekerlekli Sandalye Basketbolu 2. Lig Play-Off rövanş maçında Duymer İzmir Karşıyaka takımını konuk edecek

Tekerlekli Sandalye Basketbolu 2. Lig Play-Off ilk maçında Kayseri Bedensel Engelliler Spor Kulübü, Duymer İzmir Karşıyaka'ya mağlup oldu. Rövanş maçı Cumartesi günü Talas Spor Salonu'nda saat 16.00'da oynanacak. Başkan Faruk Şahin, tüm spor severleri maça davet etti ve taraftar desteğiyle galibiyet hedeflediklerini belirtti.

29.02.2024 09:48  Güncelleme: 09:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Bedensel Engelliler SporKulübü, cumartesi günü Tekerlekli Sandalye Basketbolu 2. Lig Play-Off rövanş maçında Duymer İzmir Karşıyaka takımını konuk edecek.

Tekerlekli Sandalye Basketbolu 2. Lig Play-Off ilk maçında İzmir deplasmanında Kayseri Bedensel Engelliler SporKulübü rakibi Duymer İzmirKarşıyaka'ya 62-51 mağlup oldu. Bu önemli maçın rövanşı Cumartesi günü Talas SporSalonu'nda oynanacak. Maç saat 16.00'da başlayacak.

Kayseri Bedensel Engelliler SporKulübü Başkanı Faruk Şahin, Kayserili spor severleri bu önemli maça davet etti. Şahin; "Tüm spor severleri bu önemli maça destek için davet ediyorum. Cumartesi günü Talas SporSalonu'nda saat 16.00'da oynanacak olan bu önemli maça tüm spor severleri davet ediyorum. Bu maçı taraftarımızın desteği ile kazanarak seriyi üçüncü maça taşımayı hedefliyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri, İzmir, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayseri Bedensel Engelliler Spor Kulübü, Tekerlekli Sandalye Basketbolu 2. Lig Play-Off rövanş maçında Duymer İzmir Karşıyaka takımını konuk edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2024 10:17:27. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri Bedensel Engelliler Spor Kulübü, Tekerlekli Sandalye Basketbolu 2. Lig Play-Off rövanş maçında Duymer İzmir Karşıyaka takımını konuk edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement