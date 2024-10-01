Kayseri Büyük Erkekler Basketbol Ligi Başlıyor

Spor

Kayseri Büyük Erkekler Basketbol Ligi 3 Ekim Perşembe günü oynanacak olan Hasketbol SK- Yeşilhisar Belediyespor maçı ile başlayacak.

Bu sezon Kayseri Büyük Erkekler Basketbol Ligi'nde 10 takım yer alacak. Ligde 9 Kayseri ekibinin yanın da bir de Nevşehir takımı mücadele edecek. Ligde bu sezon Academia, Ervaspor, Hasketbol SK, Hikmet Gençlik, Kayseri Ankaspor, Nevşehir Pamukçu Basket, Sami Yangın Anadolu Lisesi, TED Kayseri Koleji, Volkan Aksoy Spor Kulübü ve YeşilhisarBelediyespor takımları yer alacak. Geçtiğimiz sezon çift devreli lig usulüne göre oynanan lig bu sezon tek devre olarak oynanacak. Her takım birbirleri ile birer kez karşılaşacak, toplamda oynanacak 9 maç sonunda ilk 2 sırayı alan takımlar Kayseri'yi Erkekler Basketbol Bölgesel Ligi'nde temsil edecek. - KAYSERİ