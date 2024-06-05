Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki zemin yenileme çalışmalarını inceledi - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki zemin yenileme çalışmalarını inceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, RHG Enertürk Enerji Stadyumu\'ndaki zemin yenileme çalışmalarını inceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Süper Lig'in tamamlanmasının ardından zemin yenileme çalışması başlatılan RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda incelemede bulundu. Büyükkılıç, yeni sezon hazırlıkları kapsamında hibrit çim sistemi ile buluşacak olan stadyumun yenilenme çalışmalarını hızla sürdürdüklerini belirtti.

05.06.2024 10:35
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, zemin yenileme çalışmaları devam edene RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda incelemede bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Süper Lig'in tamamlanmasının ardından zemin yenileme çalışması başlatılan RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nu gezerek çalışmalara hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, "Kayseri'nin en önemli spor merkezindeyiz. Yaklaşık 15 senedir aynı şekilde kullanılan sahanın ekonomik ömrünü doldurduğunun farkındayız. İnşallah 2024-2025 sezonunda Kayseri'ye Kayserispor'a yakışır, seyircilerimizin keyifle maç izleyeceği sezona uygun sahamızın yenilenme çalışmalarını hızla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Stadyumun yeni sezon hazırlıkları kapsamında hibrit çim sistemi ile buluşacağını aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Yüklenici firmamıza teşekkür ediyorum. Seyircimizin, konu ile ilgilenenlerin hep takip ettiği hibrit bir sistemle uygulamanın yapıldığını paylaşmak istiyorum. Katkı sağlayan, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İnşallah yeni sezonda yeni bir stadyum görüntüsüyle hep beraber Kayserispor'u destekleyerek, el ele, gönül gönle diyoruz. Mondihome Kayserispor'a ve Kayseri şehrine hayırlı, uğurlu olsun."

Büyükkılıç'a Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter yardımcıları Hamdi Elcuman ve Ali Hasdal, Spor AŞ Genel Müdürü İbrahim Somtaş da eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki zemin yenileme çalışmalarını inceledi - Son Dakika

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