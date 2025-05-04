Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü 2025 Türkiye Kupası'nda 4 Madalya Kazandı - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü 2025 Türkiye Kupası'nda 4 Madalya Kazandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü 2025 Türkiye Kupası\'nda 4 Madalya Kazandı

30 Nisan-4 Mayıs 2025 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen 2025 Türkiye Kupası 2. Ayak Yarışması'nda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Başkan Memduh Büyükkılıç, dereceye giren sporcuları tebrik etti.

04.05.2025 15:53  Güncelleme: 15:55
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2025 Türkiye Kupası 2. Ayak Yarışması'nda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, 1 gümüş, 3 bronz madalya olmak üzere toplam 4 madalya kazandı.

30 Nisan-4 Mayıs 2025 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen 2025 Türkiye Kupası 2. Ayak Yarışması'nda, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları önemli derecelere imza attı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; 1 gümüş, 3 bronz olmak üzere toplam 4 madalya kazanan sporcuları ve antrenörleri Emre Çömez'i tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Derece alan sporcular ve kategorileri şöyle;

Makaralı Yay Erkekler Kategorisi

Yunus Emre Arslan - Türkiye üçüncüsü

Makaralı Yay U21 Erkekler Kategorisi

Yunus Emre Arslan - Türkiye üçüncüsü

Makaralı Yay U21 Erkek Takım Kategorisi

Yunus Emre Arslan

Onur Semi Tetik

Seyit Hasarpa - Türkiye ikincisi

Makaralı Yay U21 Karışık Takım Kategorisi

Yunus Emre Arslan

Şeyma Karakuş - Türkiye üçüncüsü - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü 2025 Türkiye Kupası'nda 4 Madalya Kazandı - Son Dakika

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