2025 Türkiye Kupası 2. Ayak Yarışması'nda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, 1 gümüş, 3 bronz madalya olmak üzere toplam 4 madalya kazandı.
30 Nisan-4 Mayıs 2025 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen 2025 Türkiye Kupası 2. Ayak Yarışması'nda, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları önemli derecelere imza attı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; 1 gümüş, 3 bronz olmak üzere toplam 4 madalya kazanan sporcuları ve antrenörleri Emre Çömez'i tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Derece alan sporcular ve kategorileri şöyle;
Makaralı Yay Erkekler Kategorisi
Yunus Emre Arslan - Türkiye üçüncüsü
Makaralı Yay U21 Erkekler Kategorisi
Yunus Emre Arslan - Türkiye üçüncüsü
Makaralı Yay U21 Erkek Takım Kategorisi
Yunus Emre Arslan
Onur Semi Tetik
Seyit Hasarpa - Türkiye ikincisi
Makaralı Yay U21 Karışık Takım Kategorisi
Yunus Emre Arslan
Şeyma Karakuş - Türkiye üçüncüsü - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü 2025 Türkiye Kupası'nda 4 Madalya Kazandı - Son Dakika
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